DFM : Vente OM, les qataris méfiants ? Quelle place pour Pape Gueye ? Les départ lors du mercato…

Ce lundi, Football Club de Marseille est en LIVE et dans son studio pour un nouveau Débat Foot Marseille. Avec Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et notre consultant Jean Charles De Bono. Les thèmes du jour sont : Vente OM, les qataris méfiants ? Mercato, les dernières infos et quel place pour Pape Gueye ?

TWITCH



YOUTUBE

FACEBOOK



Sommaire de ce DFM :