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Didier Deschamps plaisante sur un retour à l’OM !

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Didier Deschamps
Didier Deschamps
Didier DESCHAMPS sélectionneur de l'Equipe de France

Présent en tant qu’invité d’honneur lors de la 31e édition du Tournoi de Sens, Didier Deschamps a une nouvelle fois démontré l’attachement qui le lie au public… mais aussi son sens de l’humour lorsqu’il s’agit de l’Olympique de Marseille.

Le sélectionneur de l’équipe de France, attendu en fin de mandat dans les prochains mois, a été chaleureusement accueilli par les spectateurs venus nombreux pour l’événement. En marge de cet hommage, plusieurs cadeaux lui ont été remis, dont un maillot de la Juventus, club où il a brillé comme joueur puis entraîneur.

Mais c’est surtout un maillot de l’OM, floqué à son nom avec le numéro 11, qui a retenu l’attention. De quoi forcément relancer, même sur le ton de la plaisanterie, l’idée d’un retour sur la Canebière.

Avec le sourire, Deschamps a rapidement calmé les spéculations :
« Ce n’est pas pour ça que je vais revenir à l’OM, je vous le dis tout de suite », a-t-il lancé.

Un clin d’œil qui n’a pas manqué de faire réagir, tant l’ancien entraîneur olympien (2009-2012) reste une figure marquante du club. Sous ses ordres, Marseille avait notamment remporté le championnat de France en 2010.

Si la déclaration se veut légère, elle rappelle néanmoins le lien toujours fort entre Didier Deschamps et l’OM, un club qui continue de marquer son parcours, même à distance.

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