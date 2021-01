Dijon – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace à Dijon après avoir reçu Montpellier en ce début d’année 2021. Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Dijon – OM : 21h00 sur Téléfoot

Les groupes

Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Simon

Défenseurs:

Alvaro, Sakai, Perrin, Nagatomo, Balerdi, Caleta-Car

Milieux :

Rongier, Cuisance, Strootman, Kamara, Khaoui, Gueye

Attaquants :

Payet, Aké, Germain, Benedetto, Thauvin, Radonjic

LE GROUPE DE DIJON

Gardiens : Allagbé, Racioppi

Défenseurs : Boey, Chafik, Coulibaly, Ecuele Manga, Ngonda, Panzo

Milieux : Celina, Dina Ebimbe, Diop, Dobre, Lautoa, Marié, Ndong, Sammaritano

Attaquants : Baldé, Chouiar, Konaté, Scheidler

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo – Kamara, Gueye – Radonjic, Payet, Thauvin – Benedetto

Dijon :



Racioppi – Boey, Ecuele Manga, Coulibaly, Muzinga – Cheikh, Ndong, Ebimbe, Celina, Dobre – Baldé

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au Stade Gaston-Gérard (15995 places).

L’Arbitre de ce DIJON – OM

L’arbitre désigné pour Dijon – OM ce samedi est monsieur Jérôme Miguelgorry

La Météo

Prévision météo à Dijon à 21h00 (*)

– Averses (couverture nuageuse 19%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température -1°C / ressentie -8°C

– Vent : NNE 26 km/h

– Taux d’humidité : 71%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS DIJON en ligue 1

Victoires de l’OM : 6

Match nul : 2

Victoires Dijon : 1

Déclarations d’avant-match

« Le froid? Il faisait froid aussi cette semaine à Marseille, heureusement, mais pas comme à Dijon. Il faut choisir les bonnes chaussures, s’il y a de la neige, pour ne pas glisser dans la surface. C’est une équipe qui offre beaucoup de dangers devant. Baldé se trouve dans une bonne passe, il marque beaucoup de buts, Celina est intéressant entre les lignes. Dijon est dans la bagarre pour ne pas tomber parmi les deux relégués. Cette formation est compétitive, dure. Mon objectif est de gagner les deux prochains matches de L1 (Dijon et Nîmes) pour conserver le matelas des deux matches en retard (Lens et Nice). » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (08/01/21)

« C’est une équipe qui performe en championnat. Ils ne survolent pas leurs adversaires directs, mais qui sait frapper quand il faut, qui a beaucoup de sang froid (…). Il y a des joueurs qui sont attirés par le but. J’espère vraiment qu’on aura ce supplément d’âme« David Linarès – Source : Conférence de presse (08/01/21)