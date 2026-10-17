Dix ans de McCourt à l’OM : 800 millions dépensés, mais un bilan qui divise…

Le 17 octobre 2016, Frank McCourt rachetait l’Olympique de Marseille. Dix ans plus tard, près de 800 millions d’euros ont été dépensés. Malgré plusieurs émotions et une finale de Ligue Europa, aucun titre n’est venu récompenser cette période. Le bilan reste donc partagé chez les supporters marseillais.

Près de 800 millions d’euros investis en dix ans

Lorsque Frank McCourt est arrivé à l’OM, beaucoup de supporters espéraient le retour des grandes heures du club. Rémi se souvient d’un propriétaire présenté comme un sauveur, avec la promesse d’investissements importants et de nouveaux titres. Au total, le montant dépensé par l’homme d’affaires américain est plutôt estimé à 800 millions d’euros sur la décennie, une somme considérable investie dans le club.

« Il arrive il y a dix ans un peu comme le sauveur. On était tous contents, on ne va pas se voiler la face. Un milliardaire américain qui arrive et qui va investir. Donc ça y est, les grandes heures de l’OM vont arriver. Ça y est, on va avoir des titres, ça y est c’est pour nous. Et rien ! Il y a eu des émotions, mais il n’y a pas eu de titre ! »

Une absence de titre qui pèse dans le bilan sportif

La période McCourt a offert plusieurs moments marquants, notamment une finale de Ligue Europa et des équipes qui ont laissé une forte impression, comme celle dirigée par Tudor. Mais les échecs en Coupe de France et l’absence de trophée entretiennent la frustration. Pour Frédéric, supporter abonné en virage, la situation actuelle ternit également les bons souvenirs accumulés depuis 2016.

« Malgré tous les bons moments que l’on a vécus, on retient aussi la dernière année. Le club est à deux doigts de couler. »

Des revenus commerciaux multipliés par trois

En coulisses, l’OM affiche toutefois une progression importante. Les revenus commerciaux, hors droits télévisés, ont été multipliés par trois en dix ans pour atteindre 150 millions d’euros annuels. Le club a également développé sa Fondation Treizième OM, sa section féminine, présente en première division, ainsi que son équipe OM Amputés.

Frank McCourt reconnaît avoir sous-estimé l’investissement nécessaire

En avril dernier, au moment de l’intronisation de Stéphane Richard comme nouveau président du club, Frank McCourt a reconnu ne pas avoir mesuré dès le départ l’ampleur de l’investissement nécessaire pour gérer et tenter de faire gagner l’OM.

« Pour être honnête, je ne suis pas sûr que j’avais bien réalisé il y a dix ans l’investissement que cela représentait. »

Alors que le propriétaire américain ne met plus autant d’argent que par le passé, les supporters évaluent différemment cette décennie. Les investissements réalisés sont reconnus, mais l’état sportif et financier actuel de l’OM empêche une satisfaction complète.