Djellit s’enflamme pour l’OM après le doublé d’Aubameyang contre Newcastle

Olympique de Marseille a retrouvé le goût de la victoire en UEFA Champions League en battant Newcastle United 2-1 ce 25 novembre 2025 au Vélodrome. Après un début de match très compliqué — but rapide de Newcastle — les Phocéens ont su renverser la situation en seconde période. Le tournant du match ? Un doublé de Pierre‑Emerick Aubameyang, inscrit en l’espace de quelques minutes après la reprise — ce qui a permis à l’OM de « se relancer » dans la course à la qualification.

Sur son compte X, le journaliste Nabil Djellit n’a pas caché son enthousiasme à la suite de cette performance : « Gros match de l’OM. Très agréable à suivre grâce aux deux équipes… Aubameyang né pour marquer des buts. Rien de nouveau à ce niveau-là. L’OM se relance en C1. » Ces propos traduisent parfaitement l’atmosphère qui régnait au Vélodrome : un match plein d’intensité, un public en fusion, et surtout une équipe marseillaise qui a su faire preuve de caractère et de réalisme après une entame ratée.

Des mots forts de la part du journaliste Nabil Djellit

L’issue de la rencontre confirme l’analyse de nombreux observateurs : malgré une entame chaotique (carton jaune, sortie incertaine du gardien, premier but encaissé dès la 5ᵉ minute), l’OM s’est accroché, a su maintenir le cap et a exploité les failles de Newcastle.

Mais c’est surtout grâce à Aubameyang que la victoire a basculé. À 36 ans, l’attaquant gabonais offre un doublé « veteren » qui confirme qu’il reste un buteur d’expérience et un atout majeur dans les grands rendez-vous européens. Son efficacité a débloqué un match qui semblait mal engagé.

Quelles conséquences pour l’OM ?



Avec ces trois points, Marseille relance concrètement sa campagne européenne. Comme le souligne l’analyse dans la presse, ce succès change la donne : l’OM récupère un peu d’espoir dans la course aux barrages pour la qualification en phase finale. Côté moral, la victoire redonne confiance à un groupe parfois mis en difficulté sur la scène continentale. Et pour les supporters, le message est clair : l’OM n’est jamais à l’abri d’un retournement — surtout quand Aubameyang est sur le terrain.