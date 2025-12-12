DNCG : Bonne nouvelle pour les finances de l’OM !

La Commission de Contrôle des Clubs Professionnels (DNCG) a rendu son verdict concernant les finances des clubs pour la saison 2025-2026. Sans surprise, l’Olympique de Marseille a passé le contrôle sans la moindre difficulté, porté par une situation financière stabilisée et renforcée grâce aux revenus de sa participation à la Ligue des champions.

OM : une situation financière saine et une gestion validée

Dans son rapport, la DNCG n’a émis aucune mesure à l’égard du club phocéen.

Les comptes de l’OM ont été jugés solides, reflet d’une gestion maîtrisée et d’une dynamique économique positive. Les recettes importantes issues de la scène européenne ont permis au club de présenter un bilan parfaitement conforme aux exigences du gendarme financier.

Cette validation confirme la bonne trajectoire économique du club, qui bénéficie d’un équilibre retrouvé entre investissement sportif et stabilité financière.

Le même constat positif s’applique au FC Metz et au Stade Brestois, également contrôlés sans la moindre restriction.

OL : masse salariale encadrée, un avertissement sans frais

Si l’OM ressort « tout propre » du contrôle, la situation est différente du côté de l’Olympique Lyonnais.

La DNCG a décidé d’encadrer la masse salariale lyonnaise, une mesure de surveillance qui témoigne d’une situation encore fragile.

Après avoir frôlé la relégation administrative la saison dernière, l’OL échappe au pire, mais devra opérer avec un cadre budgétaire strict.

Un moindre mal, certes, mais un rappel clair : les finances lyonnaises ne sont pas encore totalement assainies et nécessitent une vigilance constante.

En Ligue 2, Amiens SC a également été validé sans aucune mesure.

Un signal fort : l’OM avance sereinement

Ce passage réussi devant la DNCG représente un soulagement pour l’Olympique de Marseille, qui confirme sa montée en puissance aussi bien sportivement que financièrement.

Dans un contexte où la C1 redistribue les cartes économiques, l’OM semble parfaitement en phase avec ses objectifs et son développement.