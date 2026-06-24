DNCG : les gros sous-entendus de Romain Molina !

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Le journaliste Romain Molina a livré une analyse critique du fonctionnement de la DNCG durant cet été 2026. Selon lui, plusieurs clubs engagés dans des processus de vente bénéficieraient d’une certaine souplesse afin de ne pas compromettre les opérations en cours.

Dans une publication relayée sur les réseaux sociaux, Romain Molina affirme que la DNCG aurait reçu pour consigne de ne pas se montrer trop stricte avec certains clubs actuellement en négociation pour un rachat.

D’après le journaliste, l’objectif affiché serait de ne pas perturber ces opérations financières. Mais il estime que cette approche permettrait surtout à certains propriétaires de préserver la valeur de leur club en évitant des sanctions sportives ou financières susceptibles de faire chuter leur prix de vente.

Dans les petits arrangements du football professionnel français, la DNCG LFP a reçu quelques consignes de ne pas être trop pointilleuse cet été notamment pour les clubs en négociation de rachat Officiellement pour ne pas perturber les opérations. En réalité, c’est surtout pour… — Romain Molina (@Romain_Molina) June 23, 2026

Des garanties plutôt que du cash ?

Toujours selon Molina, plusieurs dossiers auraient été validés grâce à des garanties ou des promesses de financement plutôt qu’avec des fonds directement placés sur des comptes destinés à couvrir les pertes futures.

Le journaliste considère que des mesures comme un encadrement de la masse salariale ou une relégation administrative pourraient mécaniquement faire baisser la valeur d’un club en cours de cession, ce qui expliquerait cette forme de souplesse observée dans certains dossiers.

Ces déclarations n’ont pour l’instant fait l’objet d’aucune réaction officielle de la part de la DNCG ou de la LFP, mais elles alimentent déjà les débats autour du contrôle financier des clubs français et de l’équité des décisions prises durant cette période estivale.