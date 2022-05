DNCG : L’OM n’a pas (encore) convaincu !

L’OM doit faire avec un recrutement surveillé et une masse salariale encadrée depuis un an, le club passait ce mardi devant la DNCG et devra fournir des éléments complémentaires.

L’OM, comme le LOSC, Ajaccio, Montpellier et Lens était auditionné aujourd’hui par la commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG. Le club olympien s’est vu notifier un sursis et devra fournir des éléments complémentaires. La marge de manoeuvre durant le prochain mercato reste donc incertaine…