DNCG : Sursis pour l’OM… RMC explique pourquoi !

L’Olympique de Marseille avait rendez-vous avec la DNCG ce mercredi après-midi. Le verdict officiel est tombé et c’est un sursis pour l’OM !

La DNCG a rendu son verdict concernant l’OM ce mercredi. « Dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2024-2025, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G. : Sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG. »

RMC explique pourquoi l’organe de la Ligue a pris cette décision. « Le président marseillais Pablo Longoria était accompagné d’Alban Juster, le directeur administratif et financier de l’OM, lors de ce passage devant la DNCG. Comme il s’y était engagé, le propriétaire Frank McCourt est au soutien du club et du plan stratégique de Longoria, et va préfinancer la saison à venir. Il doit donc solder le déficit de la saison dernière (environ 70 millions d’euros) et avancer les fonds pour la saison prochaine. C’est notamment ce dernier élément qu’attend la DNCG pour lever son sursis, selon nos informations. »

L’OM doit prouver que McCourt va injecter de l’argent !

Comme chaque année en fin de saison les clubs de Ligue 1 défilent tour à tour pour présenter leur bilan financier et leur futur budget à la DNCG. Le rendez vous était fixé ce mercredi pour l’OM et les premières informations se veulent assez rassurantes. Le verdict final n’est pas encore tombé mais selon La Provence, le club marseillais ne devrait pas être sanctionné par le gendarme financier du football français.

Le soutien de McCourt décisif ?

La DNCG attend tout de même certains documents complémentaires avant de rendre sa décision finale.

D’après le quotidien sportif, le club juge son passage positif, et devrait éviter des sanctions. Le soutien de Frank McCourt aurait été décisif. On rappelle que l’OM avait été sanctionné d’un encadrement de la masse salariale l’an dernier lors de son précédent passage.

L’Olympique de Marseille devrait ainsi pourvoir effectuer son mercato sans aucune contrainte même son budget sera forcément moins important que les saison précédente sans coupe d’Europe.

