Dossier Malinovskyi relancé, les attentes de Papin au Mercato et le match face au MHSC… Les 3 infos OM de ce lundi

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Dossier Malinovskyi relancé, les attentes de Papin au Mercato et le match face au MHSC…

OM Mercato : Ce que va proposer Longoria pour Malinovskyi (et son principal concurrent) !

Pablo Longoria doit faire avec la blessure d’Amine Harit et le départ annoncé de Gerson. Le président de l’OM a plusieurs cibles mais ne compte pas faire de la surenchère même si sa priorité reste bien Ruslan Malinovskyi.

Selon le média italien TUTTO mercato WEB, l’Atalanta cher cherche bien a recaser Ruslan Malinovskyi. Le milieu offensif ukrainien a plusieurs courtisans en Europe, à commencer par la Premier League. Le Tottenham de Conte pourrait répondre favorablement à la demande économique du club italien, mais l’OM est un autre prétendant qui pourrait se positionner suite à la vente de Gerson. Pablo Longoria serait prêt à offrir un prêt avec option d’achat si le brésilien s’engage avec Flamengo. Dossier prioritaire, à suivre…

Tottenham veut aussi Malinovskyi

D’après le journaliste Fabio Gennari, l’Atalanta souhaiterait récupérer au moins 7 millions d’euros cet hiver pour laisser filer le milieu offensif. Le club italien aimerait ajouter des bonus pouvant faire aller la somme du transfert jusqu’à 15 à 18 millions d’euros. De grosses dépenses pour un joueur à qui il ne reste que 6 mois de contrat. Tottenham semble plus avancé dans ce dossier et a l’avantage d’être encore en lice en Ligue des Champions.

Pour Ludovic Leccese, ancien coach de la réserve d’Endoume, le joueur âgé de 29 ans et sous contrat jusqu’en juin 2023, avec le club italien ne signera pas l’OM cet hiver.

Je n’y crois pas du tout pour Marseille

« C’est un joueur que je suis du coté de l’Atalanta, mais moi je vous le dis il ne signera pas à l’Olympique de Marseille. Vous rigolez ou quoi ? Il ne viendra pas…Tu parles du départ de Gerson mais on va aussi récupérer Luis Henrique qui ne joue pas à Botafogo et c’est peut être lui qui va remplacer Gerson, car aujourd’hui Botafogo n’en veut plus… Malinovskyi sera libre en fin de saison donc il voudra prendre un gros chèque. Il y a des gros clubs sur lui, c’est un joueur Ligue des Champions… Je n’y crois pas du tout pour Marseille. » Ludovic Leccese – (entraîneur) – Source : Football Club de Marseille (11/11/2022)

Mercato OM : La priorité du recrutement cet hiver selon Papin !

Le mercato hivernal 2023 est officiellement ouvert. Alors que Pablo Longoria cherche a recruter, Jean Pierre Papin aurait confié en privé son avis sur la priorité de ce marché des transferts… Selon la Provence, Jean-Pierre Papin estimerait « en privé » que la priorité marseillaise en terme de recrutement serait l’arrivée d’un vrai numéro 9. L’objectif de Longoria est de remplacer Gerson qui doit s’engager avec Flamengo, ensuite il faudra trancher concernant le profil du joueur qui prendra la place d’Amine Harit, un prêt de Malinovskyi semble être la priorité mais l’option de recruter un attaquant et de repositionner Sanchez un cran plus bas… Igor Tudor a déclaré concernant Papin en conférence de presse : « Je ne le connaissais pas en tant que personne mais je l’appréciais déjà avant en tant que joueur. C’est utile pour les joueurs, il va falloir qu’ils exploitent au mieux ses conseils au quotidien. Il sera important. » Pablo Longoria avait convié les journalistes en conférence de presse au centre RLD mi novembre afin de faire un bilan sur cette première partie de saison. Le président avait officialisé l’arrivée de Jean Pierre Papin à l’OM.

Jean-Pierre Papin va être en contact avec les joueurs

« Je tiens à officialiser l’arrivée de Jean-Pierre Papin à l’OM. Il va partir avec l’équipe en Espagne. C’est important de clarifier sa fonction. Depuis que je connais Jean-Pierre, il a une façon très intelligente d’identifier les petits détails autour d’un club. Il va être en contact quotidien avec moi, David (Friio) et Javier (Ribalta). Il va être présent à tous les matchs, à domicile comme à l’extérieur. Avec sa vision, il peut nous donner de bons conseils. Pour construire un club, tu dois avoir des gens à qui l’histoire du club appartient. C’est très important d’avoir Jean-Pierre. Nous, les trois Espagnols, on n’a pas certains petits détails. Quand je partirai de ce club, personne ne se rappelera de qui j’étais dans cinq ans. Mais, dans 100 ans, tout le monde se rappelera de Jean-Pierre Papin. Il va être en contact avec les joueurs. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (15/11/2022)

MHSC – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Montpellier au Stade de la Mosson pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici.

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le MHSC aura lieu à 19h au Stade de la Mosson. Le match sera retransmis en direct sur Prime Vidéo

Les groupes

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu Défenseurs : Balerdi, Tavares, Mbemba, Toure, Clauss, Kaboré, Kolasinac, Bailly Milieux : Gueye, Veretout, Rongier, Elmaz, Guendouzi Attaquants : Under, Sanchez, Payet, Dieng, Ben Seghir Montpellier Gardiens :Omlin, Kamara Défenseurs :Souquet, F. Sacko, Jullien, Estève, M. Sakho, Cozza, Maouassa Milieux : Chotard, Ferri, Leroy, Savanier, Delaye, Fayad Attaquants :Nordin, Germain, Mavididi, Wahi, Makouana.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Lopez Mbemba Bailly Balerdi Clauss Rongier Veretout Tavares (ou Kolasinac) Guendouzi Payet Sanchez

Montpellier :

Omlin Sacko, Jullien, Estève, Cozza Ferri, Leroy Nordin, Savanier, Mavididi Wahi

Le Stade

Ce match se jouera au Stade de la Mosson (32 900 places).

L’Arbitre de cet Montpellier – OM

L’arbitre désigné pour MHSC – Olympique de Marseille ce lundi est Ruddy Buquet. Il sera assisté par Guillaume Debart et Bastien Courbet.

La Météo

Prévision météo à Montpellier à 19h (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 48%

– Température 15°C / ressentie 13°C

– Vent : ESE 15 km/h

– Taux d’humidité : 88%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM MHSC EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 31 Match nul : 21 Victoires MHSC : 17

Déclarations d’avant-match

« C’est sûr qu’on s’attend à un match difficile. Que l’on gagne 1-0 ou sur un score fleuve, ça ne change rien. Le fait est qu’on joue un match à l’extérieur contre une équipe avec ses propres qualités. Ce sont des joueurs forts sur les coups de pied arrêtés. Teji Savanier n’est pas le seul joueur dangereux de cette équipe, ils ont aussi des ailiers intéressants (…) « Ça va être un match très difficile. On sait qu’il y a de très bons joueurs là-bas. On a gagné 6-1 et Montpellier 2-0. On est focus sur notre boulot. On sait très bien qu’on va se donner à fond pour gagner notre match. Pour nous, on va continuer à travailler, on prend match par match. Le club, les joueurs, on a besoin d’arriver à notre niveau pour gagner des titres et des médailles. Cela ne va pas être facile, mais on va voir » Igor Tudor (coach de l’Olympique de Marseille) – source : Conférence de presse (31/01/2023)

« Cela va être un autre défi. L’OM est une équipe en pleine confiance. Elle vient de cartonner Toulouse à domicile et est troisième du championnat. Ils vont venir avec leurs armes chez nous mais nous aussi nous en avons à faire valoir. Cela devrait être un match intense, Marseille est aussi énergique. Ça sera un match costaud. C’est Marseille, il y a toujours beaucoup de spectateurs éparpillés dans tous les stades de France. On en fait partie aussi, on ne peut pas l’empêcher. J’aimerais, et je n’ai pas de doute sur ce sujet, que le stade soit acquis à notre cause. » Romain Pitau — Source: Conf de presse (01/01/23)