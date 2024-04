Comment visiter le Stade Vélodrome de Marseille (tarifs, horaires, adresse…) on vous dit tout !

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

Le Stade Vélodrome à Marseille est bien plus qu’un simple lieu sportif. C’est un lieu historique et un emblème de la cité phocéenne. Pour les fans de football, les amateurs d’architecture ou simplement les curieux, une visite du Stade Vélodrome est un incontournable lors d’un séjour à Marseille. Plus qu’un stade, il abrite en son centre un véritable musée consacré à l’OM où chaque visiteur peut revivre la grande histoire du club marseillais : l’OM Stadium Tour. Dans cet article, nous vous guiderons à travers des informations pratiques pour planifier votre visite de l’un des symboles de la Ville de Marseille.

L’essentiel : – Horaires d’ouverture : Les visites guidées « OM Stadium Tour » sont disponibles uniquement pendant les vacances solaires du lundi au samedi, de 10h à 18h, avec des départs réguliers tout au long de la journée. – Tarifs et prix : Les tarifs « OM Stadium Tour » varient en fonction de l’âge des visiteurs et des options choisies. Des réductions sont souvent disponibles pour les enfants, les étudiants et les personnes âgées. Il existe également différentes formules de visite, avec des prix adaptés.– Accès : Le Stade Vélodrome est situé au 3 Boulevard Michelet, 13008 Marseille, France. La station de métro la plus proche, Rond-Point du Prado (Ligne 2) , à quelques minutes à pied du stade.– Histoire du Stade Vélodrome : Le Stade Vélodrome est l’enceinte sportive dans laquelle évolue l’Olympique de Marseille. Il est inauguré le 13 juin 1937. Il a subi plusieurs rénovations majeures. Sa capacité d’accueil de 67 394 places. Il est un lieu emblématique de la ville de Marseille.

Horaires d’ouverture

Le Stade Vélodrome propose des visites guidées, appelées OM Tour, permettant aux visiteurs de découvrir les coulisses de ce célèbre stade. Les horaires d’ouverture varient en fonction des jours de la semaine et des événements en cours. En général, les visites sont disponibles du lundi au samedi, de 10h à 18h, avec des départs réguliers tout au long de la journée. Cependant, il est conseillé de vérifier les horaires exacts sur le site officiel du Stade Vélodrome ou de contacter directement le service des visites pour obtenir les informations les plus récentes.

Ouvert 7 jours sur 7 uniquement pendant les vacances scolaires toutes zones confondues (hors jours de match ou événement à l’Orange Vélodrome) :

Horaires : 10h à 12h30 / 13h30 à18h (dernière entrée à 17h)

Visites guidées & scolaires sur demande à l’adresse : omtour@mars360.fr

Tarifs et Prix

Les tarifs pour l’OM Tour varient en fonction de l’âge des visiteurs et des options choisies. Généralement, il existe des tarifs réduits pour les enfants, les étudiants et les personnes âgées, tandis que les adultes paient le plein tarif. De plus, il est possible de choisir entre différentes formules de visite, telles que des visites simples ou des visites combinées avec des activités spéciales. Les prix exacts peuvent également être consultés sur le site officiel ou obtenus en contactant le Stade Vélodrome.

En ligne

Tarif normal : 18€

Tarif enfant 6-11 ans* : 12€

Tarif jeune12-25 ans* : 15€

Tarif famille* : valable pour les familles de 2 adultes + 2 enfants de – de 12 ans) : 48€

Tarif groupe (à partir de 10 personnes) : 13€

Tarif Membre Peuple Bleu&Blanc : 12€***

Au guichet

PMR*** : 12€

Tarif City Pass**

Tarif Membre Peuple Bleu&Blanc : 13€***

Moyens de paiements sur place

Carte bancaire

Espèces

Audioguide : 3€

*Une pièce d’identité vous sera demandée sur place pour tout achat d’une place au tarif réduit. L’accès pourra vous être refusé en cas de non respect des limites d’âge.

**sur présentation d’un justificatif.

*** Sur présentation de votre carte digitale membre.

Accès au stade vélodrome

Situé dans le 8e arrondissement de la ville de Marseille, le Stade Vélodrome est situé au 3 Boulevard Michelet, 13008 Marseille, France. L’accès à l‘OM Stadium Tour se fait boulevard Michelet, porte 18 (en haut des marches)

Pour s’y rendre, plusieurs options sont disponibles, notamment :

En voiture : Le stade est accessible via l’autoroute A50 en direction de Marseille, puis en suivant les indications pour le Stade Vélodrome.

En transports en commun : Le stade est desservi par plusieurs lignes de bus et de métro. La station de métro la plus proche est la station Rond-Point du Prado, à quelques minutes à pied du stade. Pour cela il faudra prendre la ligne 2 du métro.

Pour une expérience sans tracas, il est recommandé d’utiliser les transports en commun, car le stationnement peut être limité les jours de match ou d’événement.

Map de l’Adresse du Stade Vélodrome

OM Stadium Tour

Du vestiaire au bord pelouse en passant par le tunnel des joueurs, parcourez tous les espaces sportifs, découvrez le palmarès de l’OM et les nombreux trophées remportés dans le musée au cœur de l’Orange Vélodrome.

Vous visiterez ainsi les salles retraçant l’histoire du Club phocéen, du stade et de des grands joueurs qui ont fait la légende de l’Olympique de Marseille.

Ou acheter mon billet ?

Vous pouvez acheter votre billet en ligne sur : Billetterie OM Stadium Tour

Ou bien directement au stade le jour de votre visite.

Histoire du Stade Vélodrome de Marseille

Le Stade Vélodrome est bien plus qu’un simple lieu sportif ; il incarne l’histoire et la culture de Marseille. Inauguré en 1937 il devient le stade principal de l’Olympique de Marseille, le club de football le plus prestigieux de France. Auparavant le club marseillais évoluait au Stade de l’Huveaune.

Le stade Vélodrome, est devenu l’Orange Vélodrome par contrat de « naming » depuis 2016. Sa capacité d’accueil de 67 394 places fait du stade Vélodrome le deuxième plus grand stade en France. Principal complexe sportif de Marseille, il propose également des rencontres dans d’autres sports que le foot et depuis plusieurs années des concerts, des événements, des congrès…

Au fil des décennies, le Stade Vélodrome a été le témoin de moments historiques et de rencontres légendaires. Le Stade Vélodrome reste un lieu emblématique de Marseille.

Les matchs de l’Olympique de Marseille

le stade vélodrome est le stade emblématique de l’Olympique de Marseille. Vous pouvez ainsi assister aux match de l’OM lors des rencontres de championnat, de Coupe de France ou de Coupe d’Europe. Rendez vous ici pour tout savoir sur comment assister à un match de l’Olympique de Marseille et ainsi découvrir l’ambiance exceptionnelle de l’Orange Vélodrome.

Les autres activités du stade Vélodrome :

Les possibilités offertes par le Stade Vélodrome vont bien au-delà du sport. En effet, ce lieu emblématique accueille régulièrement des concerts d’envergure internationale. Des artistes renommés tels que les Rolling Stones, Beyonce encore Madonna ont déjà illuminé la scène du stade de leur présence. Consultez l’agenda des concerts à Marseille pour ne pas manquer les prochaines dates de ces événements exceptionnels.

Conclusion

Visiter le Stade Vélodrome à Marseille est bien plus qu’une simple excursion touristique ; c’est une véritable plongée dans l’histoire de la cité phocéenne et la passion du football. Le Stade Vélodrome offre une expérience inoubliable à vivre pendant les matchs de l’OM et désormais accessible aux visiteurs de tous âges pendant les vacances scolaires.

Que vous soyez un fan de football ou simplement curieux de découvrir un lieu emblématique de Marseille, ne manquez pas l’opportunité de découvrir le Stade Vélodrome lors de votre prochaine visite dans la région.