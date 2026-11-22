Avant l’affrontement entre l’Olympique de Marseille et Le Mans, plusieurs joueurs ayant porté les deux maillots restent associés à l’histoire des deux clubs. Didier Drogba, Laurent Bonnart, Yohann Pelé, Antoine Rabillard, Morgan Sanson et Mamadou Samassa ont connu des trajectoires différentes entre la Sarthe et la Canebière.

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Dans un article consacré à cette passerelle entre les deux équipes, La Provence revient sur les joueurs qui ont évolué successivement à Marseille et au Mans, ou dans l’ordre inverse. Le club sarthois, de nouveau présent en Ligue 1 après seize années d’absence, portait encore le nom de MUC 72 lors du passage de plusieurs de ces joueurs.

De Drogba à Pelé, Le Mans comme premier repère

Didier Drogba↗ a commencé sa carrière professionnelle au Mans, alors en deuxième division. Malgré une concurrence importante avec Daniel Cousin, l’attaquant ivoirien a inscrit 15 buts en 71 rencontres avant de rejoindre Guingamp, puis l’OM en 2003. À Marseille, il a marqué 32 buts en 55 matches en une saison, avant son transfert à Chelsea à l’été 2004 pour 38,5 millions d’euros.

Laurent Bonnart a, lui aussi, marqué le club manceau, dont il est devenu un cadre puis le capitaine lors de la montée et du maintien en Ligue 1 entre 2004 et 2007. Arrivé à l’OM en 2007, il s’est imposé dans le couloir droit après le départ d’Habib Beye et a figuré dans l’équipe type de Ligue 1 à l’issue de la saison 2007-2008.

Yohann↗ Pelé a également débuté au Mans, où il a d’abord évolué dans l’ombre de Jean-François Bédénik. Il a disputé son premier match de Ligue 1 en décembre 2003 contre Sochaux, avant de devenir le gardien numéro un et de défendre les buts manceaux à 184 reprises. Recruté par l’OM en 2015, il y a joué 89 matches jusqu’à son départ libre en 2021.

De Marseille au Mans, ou un passage plus court à l’OM

Antoine Rabillard constitue le seul cas présenté dans l’autre sens : il a rejoint Le Mans après son passage à l’OM. Arrivé à Marseille en 2014, il a évolué avec la réserve, inscrit 10 buts en 52 matches et disputé sept rencontres de Ligue 1 avec l’équipe première. Depuis 2023, il est devenu un joueur important du Mans et a dépassé les 100 matches avec le club, pour 23 buts.

Morgan Sanson↗, formé au Mans entre 2009 et 2012, a intégré le groupe professionnel la saison suivante et inscrit trois buts en 31 matches. Révélé ensuite à Montpellier, il a rejoint l’OM pour 12 millions d’euros, remporté le titre de meilleur passeur de Ligue 1 en 2017 avec 12 passes décisives et participé au parcours européen marseillais en 2018. Enfin, Mamadou Samassa a quitté Le Mans à l’été 2008 pour rejoindre l’OM, qui cherchait à compenser le départ de Djibril Cissé. Recruté comme jeune attaquant prometteur et soutenu par Éric Gerets, il n’a pas réussi à s’imposer face à Mamadou Niang, Brandão et Bakari Koné, avant de partir à Valenciennes après une saison.