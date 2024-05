OM : Ce journaliste de l’Equipe est cash concernant Aubameyang vs Drogba !

Auteur de 29 buts toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang réalise une superbe première saison sous le maillot olympien. Le journaliste Bertrand Latour a comparé sa saison à celle de Drogba en 2003-2004.

Aubameyang réalise une première saison exceptionnelle sur le point de vue statistique, 29 buts et 11 passes décisives. En plus d’être présent dans l’équipe type de la saison, le Gabonais a également remporté le prix Marc-Vivien Foé (prix du meilleur joueur africain de Ligue 1), succédant à Mbemba.

À tel point que sa saison est comparée à celle de Didier Drogba. Pour rappel, l’Ivoirien détient le record de but en une saison pour un joueur marseillais, 32. Actuellement à 29, « Auba » n’a plus que 2 matchs pour essayer de rattraper la légende de Chelsea.

« Drogba, c’est un joueur qui a frappé les rétines »

Mais pour Bertrand Latour, les saisons de ces 2 attaquants ne sont pas comparables. « Le foot, ce ne sont pas que des chiffres, ce sont aussi des émotions et des histoires qui se créent. Ce n’est pas le cas pour (Pierre-Emerick) Aubameyang. Il a mis du temps avec le public et a même été sifflé. (Didier) Drogba, c’est un joueur qui a frappé les rétines. Vingt ans après, on en parle encore. Je ne pense pas qu’on parlera de la saison d’Aubameyang dans vingt ans, comme nous le faisons avec Drogba aujourd’hui. » Le journaliste de la chaîne l’Equipe poursuit : « Il y avait une finale de coupe d’Europe avec Drogba. Drogba était en ascension alors que Aubameyang est au crépuscule de sa carrière. Ce n’est pas la même chose dans l’inconscient des Marseillais. »

Plus que 2 matchs donc pour PEA pour tenter d’égaliser, voire dépasser le record de Dider Drogba !

