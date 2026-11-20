beIN Sports envisage de se repositionner sur la Ligue 1, selon RMC Sport. Son dirigeant Yousef Al-Obaidly a évoqué le dossier devant ses équipes, alors que la LFP consulte le marché pour les cinq saisons à partir de 2027-2028.

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L’avenir de la diffusion du championnat de France se discute aussi dans les bureaux de beIN Sports. D’après les informations de RMC Sport, Yousef Al-Obaidly s’est exprimé mercredi 18 novembre devant les salariés du groupe lors d’un rendez-vous annuel.

beIN Sports affiche son intérêt pour la Ligue 1

Le dirigeant a confirmé que son groupe étudierait la consultation. RMC Sport rapporte cette déclaration :

« On va regarder sérieusement les droits de la Ligue 1, comme chaque appel d’offres. »

Al-Obaidly a également insisté sur la continuité de la stratégie du diffuseur. Il a présenté l’obtention de ces droits comme une possibilité, tout en indiquant que le groupe disposait d’autres scénarios en cas d’échec. Ces propos expriment un intérêt, sans annoncer une acquisition.

Un lot unique et deux modèles proposés par la LFP

Le cadre a été fixé par la LFP dans son communiqué du 3 novembre↗. La procédure porte sur les saisons 2027-2028 à 2031-2032 et concerne l’ensemble des rencontres de Ligue 1. Les candidats peuvent choisir entre acheter les droits de diffusion de tous les matches ou distribuer exclusivement le service Ligue 1+. La consultation reste ouverte jusqu’au 3 décembre 2026, selon le calendrier officiel. L’identité du candidat retenu et le modèle finalement choisi dépendront des propositions reçues et de leur examen. Nous avions détaillé les deux options de ce nouvel appel à candidatures↗ lors de son lancement.

Un dossier qui concerne aussi les supporters de l’OM

Pour les supporters marseillais, la procédure concerne les conditions futures d’accès aux rencontres de championnat. Elle s’inscrit également dans le dossier des recettes audiovisuelles des clubs, dont l’OM↗. L’annonce d’un intérêt de beIN ne permet toutefois pas de chiffrer d’éventuels revenus supplémentaires pour Marseille ni de préciser les futurs abonnements.