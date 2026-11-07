Le football français pourrait retrouver ses diffuseurs historiques. Alors que la LFP vient de lancer son appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 entre 2027 et 2032, Canal+ et beIN Sports étudieraient un éventuel retour. Selon L’Équipe, les deux groupes pourraient même s’associer pour récupérer le championnat. Une perspective majeure pour l’OM, durement touché par l’effondrement des recettes audiovisuelles.

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Et si Canal+ et beIN Sports revenaient au secours de la Ligue 1 ? Après plusieurs années de crise et l’échec de différents modèles de diffusion, la Ligue de football professionnel espère convaincre de nouveaux investisseurs de miser sur son championnat.

L’appel d’offres lancé cette semaine concerne l’intégralité des rencontres pour la période 2027-2032. Selon L’Équipe, la LFP espérerait obtenir au moins 350 millions d’euros par saison, avec une date limite de remise des offres fixée au 3 décembre.

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Canal+ et beIN Sports, une alliance à 350 millions d’euros ?

Le retour de Canal+ est loin d’être acquis. La chaîne cryptée dispose déjà des droits des compétitions européennes jusqu’en 2031, pour un investissement annuel proche de 480 millions d’euros.

Mais son président, Maxime Saada, n’a pas totalement fermé la porte à la Ligue 1. Devant des analystes financiers, il a récemment expliqué :

« Si nous faisons quelque chose dans ce domaine, cela doit être rentable. Nous sommes dans une position où nous n’avons pas vraiment besoin de ces droits. »

Pour L’Équipe, la montée en puissance de Disney+, notamment associé à DAZN sur les droits de la Liga, pourrait toutefois pousser Canal+ à défendre sa position sur le marché français.

Du côté de beIN Sports, des discussions exploratoires ont déjà eu lieu avec LFP Media. La chaîne franco-qatarienne aurait manifesté un intérêt pour la compétition, sans s’engager financièrement.

Une alliance entre les deux diffuseurs, qui disposent déjà d’un accord de distribution jusqu’en 2030, constituerait donc une possibilité. D’autant que le nouvel appel d’offres permet de commercialiser l’ensemble de la Ligue 1 dans un lot unique↗, avec la possibilité d’en sous-licencier une partie.

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Pour l’OM, un enjeu financier considérable

L’issue de cette consultation sera particulièrement importante pour l’Olympique de Marseille.

La chute des recettes audiovisuelles a profondément fragilisé le modèle économique des clubs français. En septembre, nous rappelions que Stéphane Richard anticipait environ 15 millions d’euros de droits TV pour l’OM cette saison, contre près de 52 millions lors de l’exercice 2021-2022.

Une diminution qui a directement pesé sur les moyens du club, contraint de réduire sa masse salariale et de revoir sa politique de recrutement.

Le président marseillais avait d’ailleurs vivement critiqué la gestion des droits TV par les instances du football français↗, dénonçant des revenus devenus insuffisants pour les clubs professionnels.

Comme nous l’expliquions également dans notre précédent article sur le possible retour des grands diffuseurs↗, une hausse des droits TV pourrait redonner des marges de manœuvre à Marseille.

Attention toutefois : 350 millions d’euros pour la Ligue 1 ne signifient pas un retour automatique aux anciennes recettes de l’OM. Le montant réellement perçu dépendrait notamment des modalités de répartition entre les clubs et des sommes disponibles après les différentes charges.

Pour l’instant, aucune offre ferme de Canal+ ou de beIN Sports n’a été annoncée. La concurrence des plateformes numériques pourrait néanmoins rendre cet appel d’offres plus disputé.

Le 3 décembre constituera donc une première échéance importante pour l’avenir financier du football français. Pour l’OM, un meilleur contrat audiovisuel ne réglerait pas toutes les difficultés économiques, mais offrirait une perspective bienvenue après plusieurs saisons de recul des recettes.