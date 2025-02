Droits TV : DAZN réclame un ENORME CHEQUE à la LFP !

Grosse info qui vient de sortir de la part de RMC Sport ! DAZN réclame près d’un demi milliard d’euros à la LFP après le chaos des droits TV !

Ce mercredi, énorme bombe lancée par RMC Sport ! DAZN réclame un énorme chèque de près d’un demi milliard d’euros à la LFP. D’après la radio, la chaîne voudrait 309 M€ pour : 𝗧𝗥𝗢𝗠𝗣𝗘𝗥𝗜𝗘 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗛𝗔𝗡𝗗𝗜𝗦𝗘 et 284 M€ pour : 𝗠𝗔𝗡𝗤𝗨𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗢𝗕𝗦𝗘𝗥𝗩𝗘.

– 💰 284 M€ POUR 𝗠𝗔𝗡𝗤𝗨𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗢𝗕𝗦𝗘𝗥𝗩𝗘 (@RMCsport) pic.twitter.com/5sIhTuHbaC — BeFootball (@_BeFootball) February 19, 2025

OM – Droits TV : Canal + réouvre la porte?

Ce n’est pas terminé entre la LFP et Canal + ! Malgré le refus catégorique de revenir dans la course ces derniers mois, la chaîne cryptée reverrait la situation d’un nouvel oeil et serait prêt à relancer un accord. Seulement, d’après L’Equipe, Canal + veut fixer ses exigences avec notamment un contrat longue durée et un investissement proche de celui d’Amazon avec Prime Vidéo la saison dernière, soit environ 259M€ par saison.

🚨Canal + est finalement ouvert aux négociations pour reprendre la Ligue 1, mais sous certaines conditions. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/HqCqoyGZmN — Infos OM (@InfosOM_) February 19, 2025

Di Meco pousse un énorme coup de gueule contre Labrune !

La LFP est dans une posture très compliqué depuis les problèmes liés aux Droits TV. Les dirigeants du football ainsi que les suiveurs commencent à taper du poing sur la table sur les décisions de Vincent Labrune. Eric Di Meco a poussé son coup de gueule sur RMC dans l’émission de Jérôme Rothen.

Dans ce pays, il n’y a jamais de responsables. On a un foot en faillite et on compte sur ceux qui nous ont mis dans la m*rde pour nous en sortir. Après l’expérience Mediapro, comment a-t-on pu faire les mêmes erreurs ? Comment peut-on continuer à soutenir Labrune ? », s’est exclamé l’ancien joueur de l’OM.