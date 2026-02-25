Droits TV : la claque financière du football français actée par CVC !

Le signal est fort pour la Ligue 1 et ses clubs. Le fonds CVC a revu drastiquement à la baisse la valeur de son investissement dans le football français. Une décision aux répercussions directes pour l’OM et l’économie du championnat.

Une valorisation en chute libre pour LFP Media

Le constat dressé par CVC Capital Partners marque un tournant. Selon les informations publiées par L’Équipe, le fonds d’investissement a entériné une baisse majeure de la valorisation de sa participation dans LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue de Football Professionnel.

En 2022, CVC avait injecté 1,5 milliard d’euros dans le football français. Sur ce montant, 750 millions d’euros provenaient de fonds propres, le reste ayant été structuré via de la dette. Mais aujourd’hui, la « valeur liquidative » de cet apport en capital serait tombée autour de 200 millions d’euros.

Toujours selon L’Équipe, cette réévaluation traduit une perception nettement dégradée du potentiel économique des droits TV du championnat français.

Un signal inquiétant pour les clubs de Ligue 1, dont l’OM

Cette décision n’est pas anodine pour les clubs. Les revenus issus des droits TV constituent une ressource centrale dans les budgets des formations de Ligue 1, notamment pour l’Olympique de Marseille.

Dans ses colonnes, L’Équipe rapporte également qu’en cas de possibilité de sortie, CVC accepterait de récupérer sa mise sans hésitation. Une analyse renforcée par le témoignage d’un professionnel de la finance cité par le quotidien sportif : « Pour ceux qui pensaient que CVC avait fait un bon coup en récupérant 13 % de LFP Media… Si aujourd’hui vous lui proposez d’abandonner ses 13 % et de récupérer en échange son 1,5 milliard d’euros, il signe de suite car, en l’état, il n’est pas près de récupérer sa mise ».

Ce repositionnement souligne les tensions persistantes autour de la valeur des droits TV et confirme les difficultés structurelles du modèle économique du football français. Pour l’OM comme pour l’ensemble des clubs, l’enjeu dépasse désormais la seule performance sportive : il touche à la stabilité financière du championnat.