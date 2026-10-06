Droits TV : la LFP va relancer un appel d’offres pour toute la Ligue 1 !

Nouveau tournant à venir dans le dossier des droits TV du football français. Selon RMC Sport, la LFP lancera début novembre un nouvel appel d’offres pour la diffusion de l’intégralité de la Ligue 1 à partir de 2027. Le dispositif devrait reposer sur un lot unique, avec également la possibilité pour un opérateur de reprendre la chaîne Ligue 1+.

Un lot unique pour toute la Ligue 1

La Ligue de football professionnel prépare déjà l’après-2027.

D’après les informations de RMC Sport, Olivier Bramly, directeur général de LFP Media, a annoncé ce mardi matin devant le conseil d’administration de la Ligue le lancement d’un appel d’offres au début du mois de novembre.

La formule retenue serait différente de plusieurs consultations précédentes : un seul lot permettrait à un diffuseur de récupérer l’intégralité des rencontres de Ligue 1.

L’objectif est donc de proposer une offre beaucoup plus lisible à un éventuel partenaire, capable de commercialiser l’ensemble du championnat français.

Ligue 1+ pourrait aussi changer de mains

Autre élément important : la LFP laisserait également la possibilité à un opérateur de reprendre clés en main la diffusion de Ligue 1+, la chaîne lancée en 2025.

Cette option permettrait donc à un acteur intéressé de ne pas seulement acheter les droits des matches, mais également de s’appuyer directement sur le dispositif déjà construit autour de la chaîne de la Ligue.

Pour le moment, aucun prix de réserve n’a été communiqué.

La LFP veut attirer de nouveaux diffuseurs

Toujours selon RMC Sport, Olivier Bramly aurait déjà échangé avec plusieurs acteurs du marché au cours des dernières semaines. La LFP espère évidemment retrouver les diffuseurs historiques du football français, mais elle souhaite également attirer de nouveaux entrants susceptibles de faire monter la concurrence.

Reste désormais à savoir quels groupes décideront réellement de se positionner au moment du dépôt des offres.

Pour l’OM comme pour l’ensemble des clubs français, l’enjeu sera majeur. Les droits TV constituent toujours une source de revenus essentielle, alors que Marseille doit actuellement composer avec une importante réduction de ses dépenses.

La question est d’autant plus sensible que la situation économique de l’OM a fortement pesé sur la stratégie de Frank McCourt, tandis que le poids médiatique et populaire du club reste considérable.

Le Vélodrome et l’OM continuent notamment d’afficher des chiffres d’affluence parmi les plus importants au niveau mondial.

Le mois de novembre devrait donc marquer une nouvelle étape décisive dans le feuilleton des droits TV français, avec un objectif clair pour la LFP : trouver un diffuseur capable de sécuriser durablement les revenus de la Ligue 1 à partir de 2027.