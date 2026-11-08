La LFP a officiellement lancé son nouvel appel d’offres pour les droits audiovisuels de la Ligue 1. Disney+ pourrait tenter de récupérer l’intégralité du championnat avant d’en partager une partie avec d’autres diffuseurs.

Voir sur YouTube

Le paysage de la diffusion du football français pourrait connaître une nouvelle évolution pour la période 2027-2032. Selon une information rapportée par Abdellah Boulma, Disney+ envisagerait de se positionner sur l’ensemble des droits↗ télévisés de la Ligue 1, alors que la procédure lancée par la Ligue de football professionnel entre dans une phase importante.

Un lot unique pour les droits de la Ligue 1

La LFP a lancé son appel à candidatures le 3 novembre. La principale particularité de cette nouvelle procédure concerne la commercialisation de toutes les rencontres sous la forme d’un lot unique, ce qui ouvre la voie à une candidature globale d’un opérateur. Dans ce scénario, Disney+ deviendrait le diffuseur central du championnat sans être obligé de retransmettre seul l’ensemble des matchs. La plateforme pourrait↗ sous-licencier une partie des rencontres à d’autres opérateurs, selon les modalités prévues par la LFP.

Une décision importante pour les clubs français

Le dispositif autorise en effet le diffuseur qui remportera les droits↗ à céder une partie des matchs à un autre acteur, sous réserve notamment d’atteindre le prix de réserve fixé par la Ligue. Cette possibilité concerne directement le futur partage de la diffusion entre les différentes plateformes et chaînes candidates. Pour l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain, le RC Lens et le Stade Rennais, mais aussi pour l’ASSE et le FC Nantes qui ambitionnent de retrouver la Ligue 1, l’enjeu économique est important. Après plusieurs saisons marquées par les turbulences liées aux droits TV, les clubs espèrent une visibilité accrue et des revenus audiovisuels plus prévisibles.

Disney+, Amazon Prime Video, Canal+, beIN Sports et d’autres plateformes pourraient participer à ce nouvel appel d’offres. Les candidats ont jusqu’au 3 décembre pour déposer leurs offres.