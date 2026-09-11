Droits TV Ligue 1 : un retour des diffuseurs qui pourrait changer beaucoup de choses pour l’OM ?

Le dossier des droits TV pourrait connaître un nouveau tournant dans les prochains mois. Invité de l’After Foot sur RMC, Philippe Diallo, président de la FFF, a assuré que plusieurs diffuseurs manifestaient déjà de l’intérêt pour un retour sur la Ligue 1. Une perspective forcément importante pour l’ensemble des clubs français, et particulièrement pour l’OM, durement touché par la chute des recettes audiovisuelles.

Diallo évoque « beaucoup de diffuseurs » intéressés

Philippe Diallo s’est montré prudent, mais plutôt optimiste quant au prochain cycle de commercialisation.

« D’après mes informations, il y a des premiers signes d’intérêts de beaucoup de diffuseurs pour revenir sur la Ligue 1. C’est un premier signe encourageant. Ça ne fait pas le dossier, ça ne fait pas le montant. »

Le président de la FFF estime notamment que la possibilité de commercialiser à l’avenir l’ensemble du championnat dans un lot unique et exclusif pourrait renforcer son attractivité.

« Ça peut avoir de la valeur, ça peut intéresser des diffuseurs et j’espère qu’ils répondront présents. »

Aucun nom ni montant n’a toutefois été avancé à ce stade.

Un enjeu majeur pour les finances de l’OM

Pour Marseille, le sujet est loin d’être secondaire. La baisse spectaculaire des droits TV français a directement réduit les revenus récurrents du club et participé aux contraintes financières rencontrées cet été.

Stéphane Richard avait récemment indiqué que l’OM devrait percevoir autour de 15 millions d’euros de droits TV cette saison, un montant très éloigné des recettes dont pouvaient bénéficier les grands clubs français quelques années auparavant (le club avait par exemple gagné environ 52 M€ lors de la saison 2021/2022).

Une remontée significative des droits lors du prochain cycle offrirait donc davantage de visibilité aux dirigeants marseillais. Elle pourrait aussi limiter la nécessité de vendre des joueurs pour équilibrer les comptes et redonner de la marge sur le mercato.

Reste une inconnue majeure : combien les diffuseurs seront-ils réellement prêts à payer ?

Comme le rappelle Philippe Diallo :

« Son prix ? C’est le marché qui le dira. »

Pour l’OM comme pour toute la Ligue 1, la réponse sera déterminante.