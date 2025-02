Droits TV : Nasser Al-Khelaïfi vs Textor… Le grand n’importe quoi continue à la Ligue !

C’est le grand sujet du jour après les documents révélés par Complément d’Enquête ce mercredi : Nasser Al-Khelaïfi fait régner la terreur entre les présidents de Ligue 1…

L’enfer autour des Droits TV continue en Ligue 1 avec notamment Nasser Al-Khelaïfi qui tyrannise les autres présidents du championnat. Soutenu par Vincent Labrune qui décrit le dirigeant du PSG comme le saveur de la Ligue 1, le Qatari n’en fait qu’à sa tête et n’hésite pas à hausser le ton comme on peut le voir dans des documents révélés par Complément d’Enquête.

« Nasser, je pense que tu devrais respecter les autres présidents. Il faut que tu comprennes un concept qui visiblement vous échappe chez beIN, ou au PSG, ou aux deux, qui s’appelle le conflit d’intérêts. Tu intimides tout le monde ! », a d’abord balancé Joseph Oughourlian, président du RC Lens. Textor réplique en traitant le président du PSG de « tyran », qui lui rétorque : « John, arrête de parler, tu ne comprends rien. Tu viens de je ne sais où, cow-boy. »

⚽️⚡️ DOCUMENT EXCEPTIONNEL @Cdenquete Nasser al-Khelaïfi (PSG) à John Textor (OL) : « Tu es un cowboy qui vient de nulle part et tu viens nous parler ? » Les images de la réunion explosive entre les présidents du foot français pour les droits TV de la Ligue 1 💥 #JT20h pic.twitter.com/wACM1qO1fe — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) February 19, 2025

DAZN réclame un ENORME CHEQUE à la LFP !

Ce mercredi, énorme bombe lancée par RMC Sport ! DAZN réclame un énorme chèque de près d’un demi milliard d’euros à la LFP. D’après la radio, la chaîne voudrait 309 M€ pour : 𝗧𝗥𝗢𝗠𝗣𝗘𝗥𝗜𝗘 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗛𝗔𝗡𝗗𝗜𝗦𝗘 et 284 M€ pour : 𝗠𝗔𝗡𝗤𝗨𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗢𝗕𝗦𝗘𝗥𝗩𝗘.

🚨🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 ! 𝗗𝗔𝗭𝗡 𝗥𝗘𝗖𝗟𝗔𝗠𝗘 𝟱𝟳𝟯 𝗠€ 𝗔 𝗟𝗔 𝗟𝗙𝗣 𝗘𝗡 𝗜𝗡𝗗𝗘𝗠𝗡𝗜𝗦𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 😱😱😱 – 💰 309 M€ POUR 𝗧𝗥𝗢𝗠𝗣𝗘𝗥𝗜𝗘 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗛𝗔𝗡𝗗𝗜𝗦𝗘

– 💰 284 M€ POUR 𝗠𝗔𝗡𝗤𝗨𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗢𝗕𝗦𝗘𝗥𝗩𝗘 (@RMCsport) pic.twitter.com/5sIhTuHbaC — BeFootball (@_BeFootball) February 19, 2025

OM – Droits TV : Canal + réouvre la porte?

Ce n’est pas terminé entre la LFP et Canal + ! Malgré le refus catégorique de revenir dans la course ces derniers mois, la chaîne cryptée reverrait la situation d’un nouvel oeil et serait prêt à relancer un accord. Seulement, d’après L’Equipe, Canal + veut fixer ses exigences avec notamment un contrat longue durée et un investissement proche de celui d’Amazon avec Prime Vidéo la saison dernière, soit environ 259M€ par saison.