Du beau monde sur Henrique, changement de système et De Zerbi durcit le ton… Les 3 infos OM de ce mardi !

Voici les 3 infos OM de ce mardi. L’Olympique de Marseille traverse une période mouvementée, entre incertitudes tactiques, tensions internes et agitation autour du mercato. Alors que Luis Henrique suscite l’intérêt de l’Inter Milan et du Bayern Munich, l’OM pourrait en profiter pour renflouer ses caisses. Pendant ce temps, Roberto De Zerbi doit composer avec une défense décimée par les blessures et envisage un retour à une ligne arrière à quatre défenseurs. La récente défaite contre Reims (1-3) a poussé l’entraîneur italien à durcir son management, imposant un programme d’entraînement intensifié à son groupe. Face à cette crise de résultats, le club phocéen joue une partie décisive pour son avenir.

L’Inter et le Bayern sur Luis Henrique

L’Olympique de Marseille pourrait être l’un des acteurs du prochain mercato estival. Selon le journaliste italien Matteo Barzaghi (Sky Sports), l’Inter Milan a pris des renseignements sur Luis Henrique, le Brésilien de 23 ans, qui évolue désormais au poste de piston droit sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Le joueur, repositionné cette saison, connaît une période plus compliquée en Ligue 1, mais il reste une cible pour plusieurs clubs européens. Outre l’Inter, le Bayern Munich surveillerait également son évolution. L’OM espère profiter de cet intérêt pour récupérer une somme avoisinant les 30 millions d’euros.

L’OM veut 30M€ pour Luis Henrique ?

Matteo Barzaghi a confirmé l’intérêt du club lombard : « L’Inter a demandé à l’Olympique de Marseille des informations sur l’ailier droit brésilien Luis Henrique. 23 ans, 29 apparitions et 9 buts cette saison jusqu’à présent. Ce n’est peut-être pas un chemin simple. D’autres grands clubs européens s’intéressent également à lui. »

L’Inter et le Bayern vise le Brésilien

Malgré des performances en dents de scie en championnat, Luis Henrique reste un élément clé de l’effectif marseillais. Sa polyvalence et sa capacité à jouer aussi bien offensivement que défensivement séduisent les recruteurs. Si une offre satisfaisante venait à arriver, l’OM pourrait être tenté de céder son joueur afin de financer son propre mercato.

Reste à savoir si l’Inter Milan ou le Bayern Munich passeront à l’action concrètement dans les prochaines semaines. Le dossier pourrait animer l’été du côté de la Canebière.

Retour de la défense à 4 ?

Face aux blessures de Leonardo Balerdi et Luiz Felipe, Roberto De Zerbi pourrait revoir son système de jeu. Le coach marseillais envisage un retour à une défense à quatre pour pallier ces absences.

L’essentiel : L’OM perd Leonardo Balerdi pour plusieurs semaines en raison d’une entorse du ligament latéral interne.

Luiz Felipe est également indisponible, laissant Derek Cornelius comme seul défenseur central de métier.

Roberto De Zerbi envisage de repasser à une défense à quatre pour s’adapter à cette situation.

Les blessures s’enchaînent pour l’Olympique de Marseille, et Roberto De Zerbi doit s’adapter. Après la défaite contre Reims (1-3), l’entraîneur italien a appris lundi que Leonardo Balerdi souffre d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche. Son indisponibilité est estimée à plusieurs semaines, avec une incertitude sur un retour avant la fin de la saison.

Cette absence, couplée à celle de Luiz Felipe (lésion aux ischio-jambiers), pose un problème de rotation en défense centrale. Derek Cornelius reste le seul spécialiste du poste, ce qui pousse le staff marseillais à envisager un retour à une défense à quatre.

Un changement de système nécessaire ?

Depuis son arrivée à l’OM, De Zerbi a souvent privilégié un système à trois défenseurs. Cependant, ce schéma pourrait être remis en cause par les récentes blessures. Le technicien italien avait déjà opté pour une défense à quatre en début de saison, et également lors de son passage à Brighton.

Parmi les solutions envisagées, l’option Amir Murillo semble crédible. L’habituel latéral droit a été repositionné avec succès en défense centrale, mais son efficacité dans une charnière à deux reste une interrogation. Autre possibilité, Geoffrey Kondogbia, déjà utilisé plus bas sur le terrain cette saison, mais sans réelle réussite.

Pierre-Emile Højbjerg et Valentin Rongier pourraient également être des alternatives, bien que leurs précédents essais en défense n’aient pas été convaincants. Avec une semaine d’entraînement intense à venir, De Zerbi aura l’occasion de tester ces différentes options avant de trancher.

De Zerbi va resserrer la visse !

L’ Olympique de Marseille traverse une période difficile. Battu quatre fois en cinq journées, le club phocéen s’est incliné (1-3) à Reims, samedi, compromettant sérieusement ses espoirs de qualification pour la Ligue des champions. De Zerbi va durcir son management !

Cette contre-performance a eu des conséquences immédiates sur le programme de l’effectif. Les joueurs ont passé la nuit à la Commanderie et ont vu leurs jours de repos du dimanche et du lundi supprimés. Certains, qui avaient prévu des escapades, ont dû annuler leurs plans à la dernière minute. Ce rythme intensifié, perçu comme une sanction, est pourtant assumé par la direction marseillaise.

Roberto De Zerbi, soutenu par ses dirigeants, a durci son discours et imposé une discipline stricte comme l’explique l’Equipe. « Moi, je ne vois jamais ma famille. Donc vous n’allez pas voir les vôtres non plus », a-t-il lancé à ses joueurs lundi. L’objectif est clair : mettre le groupe face à ses responsabilités et exiger un engagement total.

Roberto De Zerbi à ses joueurs dimanche : « Moi, je ne vois jamais ma famille. Donc vous n’allez pas voir les vôtres non plus. » [🥇@lequipe] pic.twitter.com/w1tkZVeJrD — Massilia Zone (@MassiliaZone) April 1, 2025

Les jours à venir s’annoncent intensifs pour les Marseillais. En plus des longues sessions d’entraînement, le staff n’exclut pas une mise au vert prolongée, comme en novembre à Mallemort, où le stage avait été suivi d’une victoire contre Monaco (2-1). Les performances de Mason Greenwood (16 buts) et Luis Henrique (9 buts) sont particulièrement scrutées. Les deux joueurs, pointés du doigt après leur prestation décevante à Reims, sont loin d’être les seuls responsables du naufrage collectif. Dimanche, Pablo Longoria a pris la parole devant l’effectif, suivi lundi par Mehdi Benatia, qui a rappelé le manque d’engagement affiché.

Dans les bureaux de la Commanderie, l’inquiétude grandit. « Réveiller les morts est devenu une spécialité. Ce manque d’envie est un scandale. À eux de se bouger pour ne pas tout gâcher », résume une source interne. Sans une réaction immédiate, l’OM pourrait voir ses ambitions s’éloigner définitivement.