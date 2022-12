OM : Veretout et Guendouzi ne ramèneront pas la Coupe du Monde à Marseille…

La finale de la Coupe du Monde 2022 est terminée ! L’Equipe de France n’a pas remporté son troisième titre face à l’Argentine ce dimanche.

Les deux Marseillais Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi rentreront à Marseille sans la Coupe du Monde à la suite de la finale de face à l’Argentine ce dimanche. Le scénario incroyable de ce match semblait déjà bouclé à la 80e minute mais Kylian Mbappé a transformé le penalty obtenu par Kolo Muani et a mystifié Martinez sur une énorme volée du droit. Après des prolongations de folie où Messi et Mbappé ont encore marqué pour leurs équipes, les deux nations en sont venus aux tirs au but. Lors de cette séance, les Argentins ont réussi à prendre le dessus.

L’Argentine transforme son dernier tir au but…

FRA : ✅❌❌✅

ARG : ✅✅✅✅ 🇦🇷🇫🇷 | #ARGFRA | #FiersdetreBleus — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 18, 2022

Guendouzi et Veretout absents face à Toulouse

En effet, comme le confirme le journal L’Equipe, l’Olympique de Marseille sera privée de deux de ses joueurs titulaires au milieu de terrain : Mattéo Guendouzi ainsi que Jordan Veretout. Les deux joueurs ayant disputé la finale de Coupe du Monde, ils devraient toujours être en vacance lors de la reprise le 29 décembre.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Une cible de Tudor finalement disponible?

« Tout comme le PSG, l’OM et l’OL devraient se présenter amoindris lors de la 16e journée de Ligue 1. Les Marseillais devraient ainsi être privés de Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, deux titulaires au milieu de terrain, pour la réception de Toulouse le 29 décembre. Dans le même temps, les Toulousains devraient eux faire sans Zakaria Aboukhlal, lui aussi titulaire depuis le début de la saison. » Source : L’Equipe (12/12/22)