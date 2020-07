Édito : La grande folie de la Vente OM…

Édito de Football Club de Marseille sur l’actualité du club…

VENTE OM, deux mots qui font rêver. Ou disjoncter. #VenteOM ou même #VenteOM2 pour les plus sociaux.

La passion déchaînée par n’importe quelle information touchant de près ou de loin au sujet relègue tout le reste au rang d’anecdotes. Devant le monstre d’attention, même la star incontestée de l’été, la rubrique mercato, est reléguée au niveau d’intérêt habituellement réservé à la revue des chiens écrasés à Lourmarin.

On en a plus rien à faire des Anthony Koura versions 2020 ! Il faut des informations sur la Vente !

Une folie symptomatique de la volonté de changement au club…

L’amour de l’OM mélangé à l’immense déception qu’incarne les dirigeants actuels du club rend la situation intenable au niveau émotionnel pour le supporter marseillais. Toutes les réactions hypersensibles sur le sujet semblent hurler : « Je t’aime mais il faut que tu changes ! Oui André, on t’aime et tu mérites de rester mais la fatalité ressentie , celle d’être un éternel second avec ces moyens, cette structure ne peut être tolérée beaucoup plus longtemps… »

Bref, le monstre est lâché et il est légitime que les supporters s’enflamment sur le sujet. Leur amour est pur et incontrôlable. Leur amour incontrôlable EST ce club d’ailleurs. Et ce club est incroyablement passionnant à suivre au quotidien grâce à leur amour.

Alors ça va s’enflammer tout l’été sur un éventuel changement de propriétaire, ça va chercher des indices dans chaque prise de parole publique de l’un des acteurs de ce mélodrame et malheureusement au milieu de tout ça, quelques fois, des personnes souhaitant gratter quelques miettes d’attention joueront avec cette immense attente collective…

Est-ce que ça se fera ? Ça ne dépend malheureusement pas des mecs qui lâchent des informations. En l’état, depuis la sortie du bois du duo Boudjellal/Ajroudi, tout semble clair. Des prétendants existent, des approches sont faites mais il manque la volonté du vendeur. Ça, on le sait, c’est clair, net, public. Pas de l’interprétation, des faits.

Y’a t-il des mouvements bizarres au sein de l’organigramme de l’OM (Aldridge, Cook) depuis six mois ? Oui.

Est-ce que ça présage d’une vente ? Peut-être, peut-être pas.

Est-ce que le club a été restructuré dans une optique qui semble à long terme ces derniers temps ? Aussi.

Au 13 juillet 2020, ce qui saute en tout cas aux yeux dans cette histoire de Vente OM, c’est l’implication nerveuse des supporters en faveur d’un changement de direction…