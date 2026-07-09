Edito OM : Greenwood, un montant décevant ?

Il y a un an, l’OM faisait un pari que peu de grands clubs européens avaient osé tenter. Mason Greenwood débarquait à Marseille avec un bagage footballistique immense et un poids extra sportif tout aussi considérable. Son talent n’avait jamais été remis en cause, son image, elle, avait fermé bien des portes. Pablo Longoria et Mehdi Benatia avaient accepté d’assumer ce risque, convaincus que le terrain finirait par reprendre ses droits. Pour rendre l’opération possible, Marseille avait également accepté un montage inédit avec Manchester United. Les Red Devils conservaient d’abord 50 % de la valeur d’une future revente, un pourcentage ramené à 40 % après la qualification de l’OM en Ligue des champions au terme de la première saison de Roberto De Zerbi. Un compromis qui permettait au club marseillais de s’offrir un joueur hors de sa portée économique… mais qui conditionnait déjà la sortie.

Car c’est bien là que réside le paradoxe de ce dossier. Si Greenwood quitte Marseille pour 40, 50 ou même 55 millions d’euros, le chiffre impressionnera toujours davantage que ce qu’il laissera réellement dans les caisses olympiennes. Entre la part destinée à Manchester United, les mécanismes liés au transfert, l’intéressement négocié par le joueur, les commissions des différents intermédiaires et les reversements annexes évoqués autour du dossier, l’OM ne récoltera jamais une somme à la hauteur de la valeur sportive de son meilleur joueur. C’était inscrit dans le contrat dès le premier jour. Une frustration presque inévitable. Parce que Greenwood, sur le terrain, valait sans doute davantage que ce que Marseille pourra transformer en capacité d’investissement. L’OM aura probablement réussi son pari sportif… sans jamais pouvoir en toucher le véritable dividende financier.

Greenwood, une frustration inévitable ?

C’est toute l’ambivalence de cette histoire. Côté pile, l’OM va récupérer une somme qui, dans le contexte économique actuel, ne sera pas anodine. Les estimations évoquent un minimum d’une trentaine de millions d’euros nets après les différents reversements, de quoi offrir une marge de manœuvre bienvenue à un club contraint de vendre pour rééquilibrer ses comptes. Sportivement aussi, le pari aura été gagnant. Pendant deux saisons, Greenwood aura porté l’attaque marseillaise, empilé les statistiques et largement participé au retour de l’OM en Ligue des champions. Peu de recrues auront autant pesé en si peu de temps.

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Mais côté face, le sentiment est tout autre. Les supporters verront partir le joueur le plus talentueux passé par Marseille depuis longtemps, avec l’impression qu’il s’en va avant même d’avoir atteint son plafond. Surtout, le montant du transfert laissera inévitablement un goût d’inachevé. Car si Mason Greenwood avait eu un parcours sans cette lourde parenthèse extra sportive, sa valeur marchande, à 24 ans et au regard de son niveau, aurait probablement flirté avec les 80 millions d’euros, voire davantage, dans un marché où les attaquants de ce profil sont devenus des denrées rares. Mais avec des “si” il ne serait jamais venu à l’OM ! L’OM n’est pas responsable de ce contexte, mais il en subit les conséquences. Reste alors une question, presque récurrente à Marseille : le club sait-il vraiment bien vendre ? Ou faut-il simplement accepter que certains dossiers, comme celui de Greenwood, étaient écrits d’avance, tant leur montage financier rendait impossible une plus-value à la hauteur du talent du joueur ? Entre les contraintes héritées du contrat et les réalités du marché, la réponse se situe sans doute quelque part entre les deux.