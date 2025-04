Edito OM : L’heure de vérité face à l’énorme pression !

À trois journées de la fin, l’Olympique de Marseille n’a plus le droit à l’erreur. Le déplacement à Lille, ce week-end, sera capital dans la course à la Ligue des champions. Le LOSC, actuel 3e, n’a que deux points de retard sur les Marseillais. Une défaite reléguerait le club phocéen à 1 point de son concurrent sans compter les possible retour de Monaco, Lyon, Nice ou Strasbourg. L’objectif est clair : ne pas perdre dans le Nord pour rester en position de force avant les deux derniers rendez-vous. Il faudra ensuite aller chercher les 3 points au Havre, face au HAC, puis finir sur une note positive au Vélodrome contre Rennes, une équipe en difficulté cette saison. Tout autre scénario compromettrait l’unique ambition affichée désormais : finir sur le podium.

De Zerbi mise sur le collectif

Dans ce sprint final, Roberto De Zerbi veut souder son groupe. L’entraîneur italien a choisi de mettre son équipe au vert en Italie, avant le large succès (4-1) face à Brest. Un choix répété avant le déplacement à Lille. Ce type de décision envoie un message clair : au-delà du système de jeu ou des choix individuels, ce sont l’engagement collectif et l’état d’esprit qui priment. L’idée est simple : mobiliser l’effectif autour d’un objectif unique, sans se disperser. Le technicien veut des joueurs investis à 100 %, dans une dynamique conquérante. L’état d’esprit sera capital dans cette dernière ligne droite. Les attitudes affichées face à Brest devront être renouvelées.

Une qualification vitale pour l’avenir du club

Sur le plan économique, l’enjeu est tout aussi crucial. Une qualification directe en Ligue des champions représenterait une manne financière essentielle. Pablo Longoria avec Mehdi Benatia et De Zerbi en tête, ont bâti un projet sur trois ans, structuré autour d’un retour durable dans le haut du tableau européen. Mais sans la garantie des revenus de la C1, difficile de maintenir les ambitions à la hauteur des attentes. Il faut être dans les trois premier et la pression est lourde. Dans cette optique, les trois prochains matchs décideront de bien plus qu’une place sur un podium : ils engageront l’avenir même du projet marseillais.