Élimination historique de l’OM : l’incroyable but de gardien de Benfica face au Real qui sort Marseille de la Ligue des champions !

L’Olympique de Marseille rate de justesse sa qualification pour les barrages de la Ligue des champions, éliminé à l’issue d’une soirée folle où Benfica, grâce à un but incroyable de son gardien, a bouleversé le classement. Une désillusion totale pour les Phocéens qui terminent hors du top 24.

Une soirée cauchemardesque pour l’OM en phase de ligue

Mercredi 28 janvier 2026 restera gravé comme l’une des soirées les plus cruelles de l’histoire récente de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions. Défaits sèchement sur la pelouse du Club Bruges (3-0) dans la dernière journée de la phase de ligue, les hommes de Roberto De Zerbi ne maîtrisaient plus leur destin et dépendaient de plusieurs résultats pour espérer une place dans les barrages : seules les 24 premières places de la phase régulière assurent cette qualification.

L’OM, avec 9 points à l’arrivée des huit journées, était provisoirement en ballotage favorable jusque tard dans la soirée mais menaçait de sortir du top 24 en fonction des autres scores.

C'EST DU JAMAIS VU : LE GARDIEN DE BENFICA MARQUE À LA DERNIÈRE SECONDE ET ÉLIMINE L'OM DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 😱😱😱😱

Le but incroyable de Trubin qui change tout

Ce scénario est devenu réalité dans le match opposant Benfica Lisbonne au Real Madrid (victoire de Benfica 4-2), lorsque le gardien Anatoliy Trubin, dans les dernières secondes de la rencontre, a marqué de la tête sur un coup franc prolongé dans la surface adverse. Ce but à la 90+8e minute, complètement inattendu pour un portier, a permis à Benfica de dépasser Marseille au classement et de décrocher la 24e place qualificative pour les barrages, reléguant l’OM à la 25e position.

La performance de Trubin, déjà commentée comme l’un des moments les plus incroyables de cette phase de ligue, a eu un impact direct sur le sort du club phocéen : sans ce but improbable, l’OM aurait conservé l’avantage à la différence de buts.

Marseille humilié et éliminé !

L’élimination de l’OM à ce stade de la compétition est un coup dur pour un club qui faisait son retour dans la Ligue des champions après trois ans d’absence, avec de grandes attentes après une belle campagne de Ligue 1 la saison précédente.

Les Phocéens, qui avaient besoin d’un résultat contre Bruges pour sécuriser au moins un point, n’ont jamais réellement pesé sur la rencontre en Belgique, laissant s’envoler beaucoup trop tôt leurs espoirs de qualification.

Cette sortie prématurée de la plus prestigieuse des compétitions européennes pose déjà des questions sur la suite de la saison du club phocéen, qui devra se reconcentrer sur ses objectifs domestiques après ce scénario renversant où un gardien adverse s’est transformé en bourreau inattendu.