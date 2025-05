En se comparant avec l’OM, Paolo Fonseca (OL) se rassure comme il peut…

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca, a partagé son ressenti sur la saison actuelle de Ligue 1, marquée par des résultats surprenants et une concurrence accrue pour les places européennes. En conférence de presse ce jeudi, le technicien portugais a souligné la particularité de cet exercice : « Il y a six ou sept équipes qui peuvent se qualifier en Ligue des Champions, ce n’est pas normal. Je pense que ce sont des situations particulières. C’est une surprise que le PSG perde contre Nice et Strasbourg, et ce n’est pas une critique contre le PSG. A la place de l’entraîneur du PSG, j’aurais fait la même chose. Mais cette saison est particulière. »

L’OL en progression sous Fonseca

Depuis l’arrivée de Paulo Fonseca en février, l’OL a retrouvé une dynamique positive. Le coach portugais a tenu à rappeler les performances de son équipe : « Nous avons pris 1,8 point par match en moyenne. Si nous avions la même moyenne depuis le début de la saison, nous serions deuxièmes en ce moment. Cette saison est très particulière. » Avec ce ratio, les Gones auraient effectivement cumulé 59 points après 32 journées, soit le même total que l’Olympique de Marseille, actuel deuxième de Ligue 1. Cependant, Fonseca reste lucide : le parcours de Lyon aurait-il été le même sans ce début de saison compliqué ?

Alors que la fin de saison approche, les Lyonnais ne sont pas bien placés pour accrocher une place européenne, un objectif pourtant nécessaire pour les finances du club !