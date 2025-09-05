OM : Encore des départs ? Quel système pour De Zerbi ? Débat FAQ Marseille en live ce vendredi à partir de 13h !

Plusieurs joueurs de l’OM ne sont pas sur la liste de la Ligue des CHampions, un départ est encore possible. Quel systeme pour De Zerbi ? On parle de ce que vous voulez dans Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol et c’est en direct à 13h00 ! Vous faites le programme et vous posez vos questions ! Replay sur YouTube à retrouver dans quelques heures !

Sur Twitch pour le live à partir de 13h00

