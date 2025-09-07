Encore une mauvaise nouvelle pour le PSG avant d’affronter l’OM !

Le Classico OM – PSG, prévu le 21 septembre prochain au Vélodrome, se jouera sans deux cadres parisiens. Le club de la capitale devra en effet composer sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué, tous deux blessés lors de la trêve internationale. Une nouvelle qui change déjà la préparation des deux camps.

Dembélé forfait, un coup dur pour le PSG

6 SEMAINES D’ABSENCE POUR OUSMANE DEMBÉLÉ ❌ L’attaquant français devrait rater les matches contre l’Atalanta et le FC Barcelone en Ligue des champions 😕 Désiré Doué lui pourrait manquer 3 à 4 semaines de compétition 🤕 pic.twitter.com/flB9bPuOvZ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 6, 2025



Touché à la cuisse vendredi soir avec l’équipe de France lors de la victoire face à l’Ukraine (2-0), Ousmane Dembélé ne rejouera pas avant plusieurs semaines. Selon les informations de RMC, son absence est estimée à au moins six semaines de compétition. L’attaquant parisien, considéré comme le grand favori de l’édition 2025 du Ballon d’Or, manquera donc plusieurs rendez-vous importants.

Le PSG sera privé de son ailier pour le déplacement à Marseille, mais aussi pour ses débuts en Ligue des Champions. Un coup dur pour Luis Enrique qui devra revoir ses plans offensifs à l’approche de ce mois de septembre chargé.

Désiré Doué également indisponible

L’autre mauvaise nouvelle pour le club parisien concerne Désiré Doué. L’ancien joueur de Rennes, lui aussi international français, a rejoint l’infirmerie en raison d’une blessure moins grave. Son indisponibilité est estimée entre trois et quatre semaines. Conséquence : il sera également absent pour le déplacement au Vélodrome dans deux semaines.

Si le PSG reste armé avec un effectif riche en solutions offensives, ces deux absences pèseront forcément dans la préparation du Classico. Côté marseillais, l’OM et Roberto De Zerbi savent qu’ils accueilleront un adversaire privé de deux de ses talents offensifs majeurs.

Le choc du 21 septembre, toujours attendu avec une énorme ferveur, pourrait donc offrir un scénario bien différent de celui anticipé initialement. L’Olympique de Marseille tentera de profiter de cette situation pour s’imposer face au champion de France en titre.