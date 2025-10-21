Info Chrono
Endrick, Sporting – OM… Débat FAQ Marseille en live ce mardi à partir de 15h30 !
OM Actualités

Endrick, Sporting – OM… Débat FAQ Marseille en live ce mardi à partir de 15h30 !

Par Nicolas Filhol - Publié le - Mis à jour le

L’OM va affronter le Sporting ce mercredi à l’occasion de la 3e journée de Ligue des Champions ! On parle du duel Greenwood vs Suarez mais aussi de la rumeur Endrick. Et bien sûr de ce que vous voulez dans Débat FAQ Marseille avec Nicolas Filhol et c’est en direct à 15h30 ! Vous faites le programme et vous posez vos questions ! Replay sur YouTube à retrouver dans quelques heures !

Sur Twitch pour le live à partir de 15h30

 

 

