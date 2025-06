Enorme surprise ! Le Panama éliminé, bonne nouvelle pour l’OM !

Coup de tonnerre à la Gold Cup 2025 : le Panama d’Amir Murillo est tombé en quart de finale face au Honduras, mettant fin prématurément à une aventure continentale qui s’annonçait prometteuse. Donnée favorite de la rencontre, la sélection panaméenne n’a pas su trouver la faille face à une défense hondurienne rigoureuse et s’incline finalement aux tirs au but (4-5) après un match nul 1-1.

Malgré un début de tournoi réussi avec trois victoires en phase de groupes, les Panaméens n’ont pas su confirmer leur statut. Lors de ce quart de finale disputé, ils se sont heurtés à une équipe du Honduras bien en place, concédant peu d’espaces. Le Panama a pourtant dominé dans la possession, mais aucun de ses huit tirs ne s’est avéré véritablement dangereux pour le gardien hondurien.

Il a fallu attendre les arrêts de jeu de la première période pour voir le score évoluer. Sur penalty, Ismaël Diaz ouvre la marque et permet au Panama de mener à la pause. Au retour des vestiaires, le Honduras est revenu avec plus d’intensité. À la 82e minute, Anthony Lozano égalise grâce à un service millimétré de Carlos Pineda. La séance de tirs au but tourne ensuite en faveur du Honduras, qui rejoint ainsi le dernier carré de la compétition.

Murillo pourra reprendre plus tôt avec l’OM !

Le Panama est éliminé de la Gold Cup. Défaite cruelle face au Honduras de Reinaldo Rueda. Énorme sensation puisque ce n’est ni plus ni moins que le dernier finaliste et un favori qui sort dès les 1/4 de finale. — Pierre Gerbeaud (@PierreGerbeaud) June 29, 2025

Pour l’Olympique de Marseille, cette élimination a une conséquence positive : Amir Murillo va pouvoir réintégrer l’effectif phocéen plus tôt que prévu. Le défenseur droit panaméen, titulaire lors de cette Gold Cup, pourrait reprendre l’entraînement avec l’OM Pierre Gerbeaud, nous a confié après cette énorme surprise et braquage : “Murillo a fait un match correct. Il a joué les 90 minutes et il va pouvoir partir en vacances. Si il a 3 semaines de vacances il pourrait revenir pour le deuxième match de la saison de l’OM. S’il y revient entre mi et fin juillet il devrait pouvoir reprendre 1 mois plus tôt. C’est une bonne nouvelle, Murillo est parti hier soir en vacances, il n’a pas tiré de tir aux buts…” Si le Panama avait atteint la finale, cela aurait décalé de deux semaines sa reprises avec l’OM !

Ce retour anticipé d’Amir Murillo est une bonne nouvelle pour le club olympien, notamment dans un contexte de préparation où la stabilité défensive reste une priorité.