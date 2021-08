Entre impatience et optimisme, le grand retour du [Marseille Champions Podcast]… et du football à l’OM ?

Le Marseille Champions Podcast est de retour !

Pour la cinquième saison consécutive (ok la quatrième a été assez courte), Mourad, Nico et Yannis reprennent le micro pour vous parler de leur OM, de leur vision de ce club et de tout ce qui l’entoure.

Après la très terne fin de règne de Jacques-Henri Eyraud à la tête du club, un vent de fraîcheur semble souffler sur le club. C’est sur cet espoir que débute ce podcast. Qu’attendre de l’OM de Sampaoli/Longoria ?

Marseille Champions Podcast, saison 5, c’est parti !

