Si Steve Mandanda n’entre plus dans les plans de Didier Deschamps, un second joueur de l’OM vient de rejoindre le groupe des Bleus. En effet, après Mattéo Guendouzi c’est son ancien compère d’Arsenal William Saliba qui vient remplacer Benjamin Pavard, forfait…

«Le défenseur de l’Olympique de Marseille remplace celui du Bayern Munich et honorera sa première convocation en équipe de France A. Compte tenu du protocole en vigueur en Allemagne pour la reprise des joueurs ayant contracté le Coronavirus, Benjamin Pavard n’est pas disponible pour participer au rassemblement de l’Equipe de France, qui débute aujourd’hui à Clairefontaine. Didier Deschamps a donc décidé de remplacer le défenseur du Bayern Munich par William Saliba (Olympique de Marseille) pour les deux prochains matches contre la Côte d’Ivoire, à Marseille, le vendredi 25 mars, et contre l’Afrique du Sud, le mardi 29, à Lille Métropole.» FFF – 21/03/2022

William Saliba (@OM_Officiel), est appelé pour la 1ère fois chez les Bleus en remplacement de Benjamin Pavard, forfait. #FiersdetreBleus pic.twitter.com/JnCIqmvdQa — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 21, 2022

Il avait besoin de temps pour jouer– Sagna

« ‘J’ai regardé William Saliba cette saison et ses performances avec l’Olympique de Marseille sont très bonnes. C’est l’un des joueurs clés en défense, il est très calme avec le ballon, il peut jouer de derrière, il est très puissant et bon dans les duels. Je pense qu’il avait juste besoin de temps pour jouer. Et Mikel Arteta l’a compris. Ce n’est pas parce qu’il ne l’apprécie pas. Mais je pense qu’à 18 ou 19 ans, vous avez besoin de jouer, d’être impliqué chaque week-end. Ce n’est pas un joueur qu’il faut laisser sur le banc, ou qui acceptera de ne pas être intégré. Quand vous êtes à Arsenal, vous devez aller quelque part pour jouer et progresser. C’est comme ça. Je suis impatient de le voir revenir. Il a sûrement progressé en France, mais la Premier League c’est autre chose. Je pense qu’il a les capacités pour réussir, j’ai hâte qu’il revienne. » Bacary Sagna— Source: Genting Casin (19/03/22)