Eric Di Meco fracasse l’OM de Sampaoli après la déclaration de Dimitri Payet !

Ce dimanche après la défaite de l’Olympique de Marseille face à Clermont, Dimitri Payet n’a pas été tendre avec ses coéquipiers… Eric Di Meco n’a pas apprécié la prise de parole du numéro 10 marseillais !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est incliné sur le score de 2-0 face à Clermont au Vélodrome… Après la rencontre, Dimitri Payet est passé au micro de Prime Video.

On s’est pris une bonne leçon par Clermont qui a joué ensemble — Payet

Le milieu offensif marseillais n’a pas mâché ses mots et a même tapé du poing sur la table envers ses coéquipiers. En bon capitaine, il souhaite faire dégonfler quelques têtes…

« On a manqué d’humilité. On n’a pas montré un visage cohérent, de valeurs, on n’a rien montré. On s’est pris une bonne leçon par Clermont qui a joué ensemble, qui a mérité cette victoire. Il va falloir dégonfler les têtes et se remettre à bosser » Dimitri Payet – Source : Prime Video (20/02/22)

Pour le moment, à part avoir été éliminé de l’Europa League et de la Coupe de France, cette génération de l’OM n’a rien gagné — Di Meco

Sur RMC Sport dans l’émission de Vincent Moscato, l’ancien joueur de l’OM Eric Di Meco s’est exprimé à ce sujet. Il n’a vraiment pas apprécié la prise de parole du capitaine olympien !

« C’est le genre de déclaration qui a 0 intérêt. Je ne crois pas que les mecs aient le melon. Parce que pour avoir le melon, il faut déjà avoir fait de grandes choses. Pour le moment, à part avoir été éliminé de l’Europa League et de la Coupe de France, cette génération de l’OM n’a rien gagné. Je ne vois pas des garçons, sur le match d’hier, qui ont un comportement de gars avec le melon… Gueuler sur les mecs parce qu’ils ont raté une passe… Soit c’est la réalité et il faut donner des noms ou les chopper, soit des mecs vont se sentir viser et ça va foutre la merde dans le vestiaire. Ce qu’il s’est passé hier soir, on le sentait venir depuis longtemps » Eric Di Meco – Source : RMC Moscato Show (21/02/22)