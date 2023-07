Eupen – OM : Le onze de Marcelino avec des jeunes, une première et pas de recrues !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

L’OM va disputer son deuxième match de présaison aujourd’hui à 12h contre le club belge du KAS Eupen. Voici le onze proposé par Marcelino.

Pour ce second match de préparation, Marcelino a décidé de proposer un onze mixte avec des jeunes comme Nyakossi et Soglo. A noter les premières minutes cette saison pour Ounahi. Reste à savoir si Guendouzi va jouer côté droit et si Under sera en soutien de Vitinha.

Lopez

Clauss, Nyakossi, Balerdi, Soglo

Guendouzi, Rongier, Gueye, Ounahi

Ünder, Vitinha

𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 👨‍🍳📝 #OMEUP Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 aligné par 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑖𝑛𝑜 🇪🇸 pour ce second match de préparation ! ✨ pic.twitter.com/Y7uQPmpnYk — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 22, 2023



Deuxième match amical pour l’OM aujourd’hui. Après la victoire 2-0 samedi dernier contre Nîmes, grâce à un doublé de Vitinha, le club se trouve en Allemagne pour un stage de pré saison. L’OM affrontera ce midi le club Belge du KAS Eupen, la rencontre sera à suivre en direct sur la chaîne Twitch de l’OM. Le KAS Eupen s’est maintenu en première division belge de justesse. Après avoir terminé la saison 15ème du championnat avec 28 points en 34 journée et un seul point d’avance sur le premier relégué Ostende. Cette équipe disputera son cinquième match amical. Leur bilan est de deux victoires, dont la dernière rencontre 3-2 contre Reims et deux défaites.

Eupen – OM : Samedi 22/07/2023 en live sur la chaine Twitch de l’OM OM official

𝐉𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 ⚡️#OMEUP 𝐃𝐞𝐮𝐱𝐢𝐞̀𝐦𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 pour nos Olympiens qui affrontent KAS Eupen 🇧🇪 📍 Allemagne

🕛 12H

📺 En direct sur Twitch 🤝 Cébé pic.twitter.com/aD60fFD50c — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 22, 2023

Les compositions probables des deux équipes

Pour ce match amical, Marcelino devrait aligner les recrues Kondogbia et Renan Lodi, arrivés en provenance de l’Atlético Madrid, respectivement contre 7 et 13 millions d’euros, selon Foot Mercato. Aubameyang n’est pas sûr de disputer la rencontre, car le joueur a été officialisé hier soir à 19h par l’OM, après avoir été libéré de sa dernière année de contrat par Chelsea. Dimitri Payet ne sera pas de la partie. Le joueur a annoncé hier en conférence de presse, aux côtés du président Longoria, son départ du club.

Composition probable d’Eupen : Nurudeen – Magnée, Lambert, Paeshuyse, Kral, Davidson – Baiye, Déom, Möhwald, Charles-Cook – Nuhu

Le prochain amical aura lieu le jeudi 27 juillet à 13h contre le RKC Waalwijk.