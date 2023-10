Europa League / OM : Brighton stagne, L’AEK déroule et l’Ajax coule…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après une deuxième journée de Ligue Europa mouvementée et riche en buts, les adversaires de l’Olympique de Marseille ont retrouvé leurs championnats respectifs, avec plus ou moins de réussite.

Avec seulement un point en deux matchs, Brighton n’a pas réalisé les débuts escomptés en C3, pour sa première participation de l’histoire dans une Coupe d’Europe. Afin de se relancer, les Seagulls recevaient un adversaire de prestige ce dimanche en premier League: Le Liverpool de Jürgen Klopp. Après avoir impressionné contre Newcastle (3-1) et à Old Trafrod face à Manchester United (1-3), les hommes de Roberto De Zerbi sont brutalement descendus de leur nuage la semaine dernière après avoir été corrigés par Aston Villa (6-1). Profitant d’une meilleure entame, Brighton mène rapidement avant de se faire surprendre par un doublé de Mohammed Salah (40, 45e). Ils parviendront toutefois à égaliser en fin de rencontre par l’intermédiaire de Lewis Dunk (78e). Un bon point de pris face à un concurrent direct. Toutefois, le sixième de l’exercice précédent reste sur quatre matchs sans victoire et se déplacera sur la pelouse de Manchester City après la trêve internationale.

L’AEK Athènes, sans doute l’équipe du groupe la plus en réussite du week-end, s’est imposé face au Panetolikos (3-0), décrochant ainsi sa quatrième victoire de la saison. À l’instar de l’OM, les joueurs de Matías Almeyda menaient 2-0 à la mi-temps avant de corser l’addition en fin de match. Après sept journées de championnat, les Athéniens occupent la quatrième place avec 14 points, à égalité avec le PAOK et à 5 longueurs du leader, l’Olympiakos.

L’Ajax Amsterdam en crise

De son côté, l’Ajax Amsterdam traverse une forte tempête. Malgré deux matchs nuls lors des deux premières journées de Ligue Europa face à l’OM et l’AEK Athènes, les Néerlandais viennent d’enchaîner une troisième défaite consécutive en championnat contre Alkmaar à domicile (1-2). Concédant l’ouverture du score en fin de première période (0-1, 45e), les hommes de Maurice Steijn encaissent un deuxième but à l’heure de jeu. Ils parviendront tout de même à réduire l’écart en fin de rencontre grâce à l’ancien toulousain Branco van deen Boomen (78e), entré en jeu dix minutes auparavant. Après six journées, l’Ajax occupe une inquiétante 16e place en Eredivisie et n’a plus gagné le moindre match depuis le 24 août dernier.