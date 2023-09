Europa League : L’OM démarre fort et sait à quoi s’attendre pour la phase de groupes !

L’Olympique de Marseille n’a pas eu beaucoup de chance sur le tirage en Europa League. Le calendrier des rencontres a été publié !

Ce vendredi, l’OM a vécu un tirage compliqué pour la phase de groupes d’Europa League avec l’Ajax, Brighton et l’AEK Athènes… Les Marseillais connaissent enfin leur calendrier pour les doubles confrontations avec les trois adversaires en C3. Le parcours en Europa League débutera dès le 21 septembre avec un match face à l’Ajax, quelques jours avant le choc face au PSG le 24.

La phase de groupe au milieu des gros chocs en Ligue 1

En Ligue 1, les Marseillais enchaîneront avec un gros match face à l’AS Monaco et recevront ensuite Brighton au Vélodrome le 5 octobre. Le match face à l’AEK Athènes interviendra entre une rencontre à Nice et la réception de Lyon. La phase retour débutera par un déplacement en Grèce qui sera entre le match au Vélodrome contre le LOSC et la confrontation avec le RC Lens.

4 jours après la réception de l’Ajax, les Olympiens iront à Rennes. Seul le dernier match de phase de poules contre Brighton en Angleterre se jouera dans un moment plus confortable pour les Marseillais entre le déplacement à Lorient et la réception de Clermont au Vélodrome.

Le calendrier de l’OM

Jeudi 21 septembre: Ajax-OM (21h)

Jeudi 5 octobre: OM-Brighton (18h45)

Jeudi 26 octobre: OM-AEK (18h45)

Jeudi 9 novembre: AEK-OM (21h)

Jeudi 30 novembre: OM-Ajax (21h)

Jeudi 14 décembre: Brighton-OM (21h)

On va vivre de beaux matchs européens, un groupe très compétitif

Après le tirage, Pablo Longoria a été invité à réagir au micro de Canal +. Le président de l’Olympique de Marseille ne cache pas qu’il s’agit d’un groupe de la mort, « très compétitif », qui se jouera dans « des petits détails ».

🗣️ « Un groupe très compétitif. Ça va se jouer sur des petits détails » La réaction de Pablo Longoria, président de l’@OM_Officiel après le tirage 🔵⚪️ pic.twitter.com/4tNoTeqjex — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 1, 2023

« C’est un tirage très relevé pour l’OM. Un groupe très compétitif. Je crois que ça va être un groupe qui va se définir dans les petits détails, affirme le président de l’OM au micro de Canal +. Beaucoup de grands clubs européens avec un niveau spécialement compétitif dans lequel les petits détails seront très importants. C’est important de bien comprendre le groupe parce qu’on connaît la tradition du football qu’il y a à l’Ajax Amsterdam. Ils ont aussi cette tradition dans les compétitions européennes. Brighton qui est une révélation en Premier League et l’AEK Athènes qui est champion de Grèce, une équipe qui joue avec beaucoup d’intensité. On va vivre de beaux matchs européens, un groupe très compétitif, on va chercher à passer ce groupe et chercher à passer, comme je le dis, dans les petits détails. C’est important d’être compétitif de match en match. Ce sera un groupe serré, toutes les équipes pourront prendre des points à tout le monde. C’est important de rester bien concentrer. »