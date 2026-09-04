Europa League : l’OM dévoile sa liste UEFA, les jeunes auront aussi leur chance !

L’Olympique de Marseille a communiqué ses listes UEFA pour la Ligue Europa 2026-2027. Les principaux cadres de l’effectif figurent dans la liste A, tandis que quinze jeunes issus du centre de formation apparaissent sur la liste B. L’OM débutera sa campagne européenne le 17 septembre sur la pelouse du Besiktas.

La liste A de l’OM

Chez les gardiens, Jeffrey De Lange, Jelle Van Neck et Theo Vermot ont été retenus.

En défense, l’OM a inscrit CJ Egan-Riley, Derek Cornelius, Bamo Meite, Nayef Aguerd, Ulisses Garcia, Emerson et Alexi Koum.

Au milieu, on retrouve Tochukwu Nnadi, Angel Gomes, Himad Abdelli, Geoffrey Kondogbia, Timothy Weah, Pierre-Emile Hojbjerg, Nouhoum Kamissoko et Amine Harit.

Enfin, le secteur offensif est composé d’Amine Gouiri, Neal Maupay, Igor Paixao et Faris Moumbagna.

Quinze jeunes dans la liste B

La liste B est composée de quinze joueurs issus du centre de formation : Ibrahim Gomis, Ouro, Hilan Hamzaoui, Anis Doubal, Paolo Trigano, Kelyann Bezahaf, Yanis Sellami, Max Corbon, Alexandre Issanga, Tadjidine Mmadi, Antoine Valero, Keyliane Abdallah, Saïd Remadnia, Mathis Clement et Ugo Lamare.

Cette liste pourrait prendre une importance particulière cette saison. Avec un effectif professionnel réduit et plusieurs compétitions à disputer, Bruno Genesio pourrait être amené à s’appuyer davantage sur les jeunes, notamment lors de l’enchaînement Ligue 1-Ligue Europa.

À noter que tous les jeunes du club ne peuvent pas automatiquement être inscrits sur la liste B. Ils doivent notamment avoir été qualifiés à l’OM pendant au moins deux saisons consécutives depuis l’âge de 15 ans, ce qui explique certaines absences.

Marseille lancera sa campagne européenne le 17 septembre face au Besiktas, dans un contexte où la profondeur d’effectif sera forcément l’un des enjeux majeurs de la saison.