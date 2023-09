Europa League / OM : Quelle heure, quelles chaines pour le tirage ? Les chapeaux défintifs !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions. Cependant, les olympiens vont jouer l’Europa League, les chapeaux sont connus et le tirage au sort va se faire ce vendredi à Monaco.

L’OM connait ses potentiels adversaires en Ligue Europa, les Olympiens sont dans le chapeau 2. Les Marseillais pourraient affronter quelques adversaires de prestige comme Liverpool ou l’AS Roma. Le tirage au sort va avoir lieu ce vendredi.

Les adversaires de l’OM en C3 :

Dans le chapeau 1 se trouve quelques gros morceaux. Parmi eux, on peut citer Liverpool et l’AS Roma qui seront les grands favoris de cette compétition. Mais également de très bonne équipe, comme le Bayer Leverkusen que l’OM a affronté en amical (défaite 2-1) ou West Ham, vainqueur de la Conférence Ligue l’an dernier.

Chapeau 1



West Ham (ANG)

Liverpool (ANG)

AS Roma (ITA)

Ajax Amsterdam (HOL)

Villarreal (ESP)

Bayer Leverkusen (ALL)

Atalanta Bergame (ITA)

Glasgow Rangers (ECO)

Le chapeau 2, celui de l’OM, les Olympiens évitent donc le Bétis Séville et le Stade Rennais que l’OM n’aurait pas pu affronter de toute manière.

Chapeau 2

Sporting (POR)

Slavia Prague (RTC)

Rennes (FRA)

Olympiakos (GRE)

Bétis Séville (ESP)

Linz ASK (AUT)

Olympique de Marseille (FRA)

Qarabag (AZE)

Dans le chapeau 3 on retrouve, pour l’instant, deux clubs issus de deux gros championnat, Fribourg et Brentford, Brighton ou encore Molde et du Maccabi Haifa.

Chapeau 3



Molde (NOR)

Brighton (ANG)

Sheriff Tiraspol (MOL)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Fribourg (ALL)

Sparta Prague (RTC)

Maccabi Haïfa (ISR)

Sturm Graz (AUT)

Pour le chapeau 4, Marseille évitera Toulouse, autre représentant français de cette compétition. Mais pourrait jouer contre le Backa Topola , le FC Servette, champion de suisse ou retrouver le Pana.

Chapeau 4

Toulouse (FRA)

AEK Athènes (GRE)

Backa Topola (SER)

Servette (SUI)

Panathinaïkos (GRE)

Rakow Czestochowa (POL)

Aris Limassol (CHY)

Häcken (SUE)

Tirage au sort ce vendredi 1er septembre

Le tirage au sort sera à suivre ce vendredi en direct à partir de 13h sur le site de l’UEFA, Canal+Foot et RMC Sport 1.

