Europa League : Quel Galatasaray face à l’OM ? L’avis d’un spécialiste…

Le tirage au sort de la poule d’Europa League a été effectué. L’OM va donc affronter le Lokomotiv Moscou, la Lazio et Galatasaray. FCMarseille a contacté Bertan Öner coadministrateur de la page Galatasaray S.K France histoire d’en savoir un peu plus sur le club d’Istanbul.

Galatasaray, quel onze ?

« Nous avons une équipe complètement renouvelée par rapport à la saison dernière parce qu’à cause du fairplay financier la plupart de nos joueurs étaient en prêt. Cette année, on a eu un nouveau président qui a été élu et la disparition du fairplay financier, ça nous a permis de miser sur des joueurs qui pouvaient nous rapporter de l’argent à la vente. Donc il va falloir que cette équipe, totalement remaniée, apprenne à jouer ensemble. Comme on est une équipe nouvelle, on n’a pas encore pu voir quel serait l’équipe type. Mais, moi si j’avais un onze type à donner avec ce que je pense de l’équipe : On a Muslera, notre gardien depuis plusieurs années, Sacha Boey à droite, Luyindama et Nelsson en défense central et Patrick Van Aanholt à gauche. En milieu, il devrait y avoir principalement Taylan Antalyali, Feghouli que vous connaissez et Cicâldau. Tout ça en milieu plutôt central. Ensuite, on a un jeune joueur prometteur turc, Kerem Aktürkoglu, sur l’aile, Morutan qui peut jouer sur les ailes aussi. Et, en attaque, il y a Mostafa Mohamed, moi c’est ma préférence mais pour le moment l’entraîneur préfère mettre Mbaye Diagne. Donc vous l’aurez compris Falcao n’est plus dans nos petits papiers (il a été libéré et devrait signer en Liga), après on verra comment sa situation évolue dans les prochains jours. » Bertan Öner – source : FCMarseille (31/08/2021)

Système, qualités, défauts…

Au niveau du système on propose plutôt un 4-3-3, avec soit un milieu défensif et deux centraux ou deux centraux et plutôt un milieu offensif. Ça dépend des matches. Notre jeu est plutôt basé sur les ailiers qui essayent de percer ou les latéraux qui essayent de centrer. En termes de qualité de Galatasaray cette saison, c’est que l’équipe a été remaniée, rajeunie avec quelques joueurs d’expériences qui sont pour le moment-là. Notamment, Arda Turan, Ryan Babel, voire Falcao (qui a été libéré et qui devrait rejoindre Valladolid). Donc une équipe jeune avec des talents comme Morutan et le jeune turc Kerem, qui connait l’amour du maillot parce qu’il est Turc il connait ce que représente Galatasaray. Donc ça c’est important d’avoir des joueurs comme ça, en plus ils sont voués à progresser. Pour le moment, de ce qu’on a vu des différents matches, je trouve que nos latéraux sont plutôt bons et solides, notamment Sacha Boey qui apporte énormément en attaque sur le côté droit et Patrick Van Aanholt qui est plutôt bon physiquement sur le côté gauche. Par contre, on a quelques lacunes dans la cohésion d’équipe comme c’est une équipe complètement remaniée. On fait pas mal d’erreurs de passes pour le moment. Donc j’espère que d’ici là on arrivera à progresser là-dessus. Il faut savoir cette saison que 90% de nos buts encaissés sont des buts plutôt dus à des erreurs individuelles. Ce sont des erreurs qui ne devraient pas être admises à ce niveau-là et surtout avec des joueurs d’un certain niveau. Beaucoup d’erreurs de Muslera cette saison mais on connait son talent donc on espère qu’il va revenir en forme mais aussi des erreurs plutôt défensives ou de jeu. On est plutôt une équipe en construction mais d’ici le match contre Marseille on sera prêt. Je n’ai pas d’inquiétude là-dessus. » Bertan Öner – source : FCMarseille (31/08/2021)

La dernière saison de Galatasaray

« La saison dernière, c’était une saison avec des hauts et des bas. On n’a pas pu se qualifier en Europe. On devait miser sur la coupe du Turquie et le championnat. Ça pas vraiment passé comme on le souhaitait, sachant que la coupe de Turquie on n’a pas réussi à aller en finale et le championnat, vous en avait surement dû en attendre parler. On a fait un énorme comeback en fin de saison. Par contre on a perdu le championnat au goal-average, on a perdu de deux buts face au Besiktas, qui a été champion. Donc la saison était plutôt mitigée, on n’avait pas non plus un jeu satisfaisant, en tout cas c’est ce qu’on considérait en tant que supporter. Mais c’est vrai que le comeback était plutôt plaisant vers la fin. On a eu pas mal de problème avec la fédération et les arbitres qui ont donné des sanctions improbables vraiment, notamment à notre entraîneur et certains de nos joueurs, qui ont eu des cartons rouges vraiment farfelus parfois avec des décisions qu’on ne comprenait pas même si on est supporter de notre équipe, quand on regardait ça de façon objective c’était vraiment très bizarre la saison dernière. Donc ça ce sont des choses qui ont pas mal cassées l’équipe, cassées dans notre élan. Mais, pour moi, le problème principal sur le fait qu’on n’ait pas été champion c’était vraiment le manque de nos supporters dû au Covid. On est dans un club avec des très bon supporters qui poussent l’équipe vers le haut et malheureusement, on n’a pas pu le faire la saison passée et on espère que cette saison sera totalement différente. » Bertan Öner – source : FCMarseille (31/08/2021)

Le groupe d’Europa League, l’OM

« Concernant le tirage de l’Europa League, c’est un tirage plutôt difficile qui pour nous est considéré comme digne de la Ligue des champions. La Lazio Rome est très en forme, je pense que c’est l’équipe favorite du groupe. C’est vraiment une équipe très très en forme avec des très très bons joueurs. Moscou, nous on les connait de la Ligue des champions et Marseille, vous aussi vous avez une équipe reconstruite mais avec des très bons joueurs. Petite parenthèse quand même au jeune joueur turc, Cengiz Ünder, qui est en feu en ce moment. Lui c’est le joueur qu’on redoute le plus. En Turquie, les avis sur Marseille sont assez variés mais bon on connait bien sûr l’ambiance au Vélodrome. C’est une ambiance assez chaude. Et, nous on vous attend aussi à Istanbul parce que se sont deux clubs qui ont des supporters qui poussent leur équipe en général vers le haut. Mais, vu la forme de la Lazio, la puissance de la Lazio, je pense qu’on jouera la deuxième place avec vous donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, nous on est plutôt confiant sur le tirage, on espère qu’on s’améliorera et qu’on sera prêt pour les matches parce que dans le foot tout est possible et on verra ce que ça va donner. Mais, en tout cas, en tant que page franco-turc on espère que nous, Galatasaray, et vous, Marseille, sortiront de ce groupe. Et si je devais dire un mot pour la fin : j’espère que les ambiances dans les stades seront dignes de nos grands clubs et qu’on pourra éviter les débordements afin de primer la beauté du football, ça sera le principal. Et que le meilleur gagne. » Bertan Öner – source : FCMarseille (31/08/2021)