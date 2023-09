Europa League : Quels sont le pire et le meilleur tirage pour l’OM?

Après son élimination face au Panathinaïkos lors du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, l’OM est reversé dans le chapeau 2 de l’Europa League. Voici le pire et le meilleur tirage pour les Marseillais !

L’Olympique de Marseille disputera cette saison l’Europa League après avoir été éliminé de la Ligue des Champions lors du 3e tour préliminaire face au Panathinaïkos. Le club marseillais se retrouve donc Chapeau 2 et devra tirer une équipe du chapeau 1, censé être la plus compliquée.

🚨🔥L’OM va connaitre ses adversaires ce vendredi en #EuropaLeague. Les marseillais sont chapeau 2, voici les 3 autres chapeaux ! Chapeau 1 :

🇬🇧 West Ham United

🇬🇧 Liverpool FC

🇮🇹 AS Rome

🇳🇱 Ajax Amsterdam

🇪🇸 Villarreal CF

🇩🇪 Bayer Leverkusen

🇮🇹 Atalanta Bergame… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 1, 2023

Football Club de Marseille vous propose deux tirages fictifs : le meilleur et le pire !

Le meilleur tirage pour l’OM, le plus facile à passer sur le papier, serait évidemment composé des Rangers en chapeau 1, évitant de grosses écuries européennes taillées pour remporter la compétition. Molde dans le chapeau 3 qui évolue dans le championnat norvégien et du Hacken en Suède. Avec ce groupe, l’OM aurait de grande chance de sortir des poules en terminant premier, à la bataille avec les Ecossais.

Le meilleur tirage :

Rangers, OM, Molde et Hacken.

Concernant le pire, pour le chapeau 1, il y a du choix ! Malgré tout et vu le contexte des clubs, Liverpool reste l’adversaire potentiellement le plus coriace : une équipe qui doit se relancer après deux saisons compliquées et qui aurait même besoin de remporter cette compétition.

Pour le chapeau 3, Brighton propose un football très attrayant avec le coach De Zerbi. Le club anglais vient même de se renforcer avec l’arrivée d’Ansu Fati. Seulement, en cas de tirage des deux équipes, les deux clubs anglais s’éviteront. Fribourg paraît donc être le deuxième tirage le plus dangereux. Pour le chapeau 4, certains supporters espèrent prendre leur revanche sur le Panathinaïkos mais l’équipe grecque s’est montrée féroce sur cette double confrontation. La prendre en chapeau ne serait pas une mince affaire !

Le pire tirage :

Liverpool, OM, Fribourg, Panathinaïkos

Chapeau 1 : West Ham (Angleterre), Liverpool (Angleterre), AS Rome (Italie), Ajax Amsterdam (Pays-Bas), Villarreal (Espagne), Bayer Leverkusen (Allemagne), Atalanta Bergame (Italie), Rangers (Écosse).

Chapeau 2 : Sporting Portugal (Portugal), Slavia Prague (République tchèque), Stade Rennais, Olympiakos (Grèce), Betis Séville (Espagne), Olympique de Marseille, Qarabag (Azerbaïdjan), Lask Linz (Autriche).

Chapeau 3 : Brighton (Angleterre), Sheriff Tiraspol (Moldavie), Fribourg (Allemagne), Sparta Prague (République tchèque), Sturm Graz (Autriche), Maccabi Haïfa (Israël), Union Saint-Gilloise (Belgique), Molde (Norvège).

Chapeau 4 : Backa Topola (Serbie), Servette (Suisse), Toulouse, Aris Limassol (Chypre), Rakow Czestochowa (Pologne), Hacken (Suède), Panathinaïkos (Grèce), AEK Athènes (Grèce).