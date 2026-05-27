Ex OM : Adrien Rabiot, la fin de saison cauchemar…

L’AC Milan et l’Olympique de Marseille sont deux clubs mythiques ayant vécu une saison loin des attentes. Les deux ont un effectif taillé pour se qualifier en Ligue des Champions, un coach renommé… Et pourtant, l’un comme l’autre ont vécu une saison pleine de désillusion avec un point commun : Adrien Rabiot.

Arrivé durant le mercato hivernal 2025 à l’OM, Adrien Rabiot est devenu une des têtes d’affiche du club marseillais. Mais il aura suffi d’un match et d’une échauffourée mémorable entre l’international français et Jonathan Rowe dans les vestiaires de Rennes (0-1) pour le voir quitter Marseille. Direction Milan, San Siro et un coach qui l’a pleinement convaincu : Massimiliano Allegri.

Un début de saison encourageant pour Rabiot et les siens





Malgré le prestige du club rossoneri, l’AC Milan ne participe à aucune coupe d’Europe au contraire de l’OM. Rabiot intègre une équipe à l’effectif ronflant avec Maignan, Leao, Pulisic ou encore au milieu son compatriote Youssouf Fofana et le Ballon d’Or Luka Modric.

La saison avait bien débuté pour Rabiot malgré une défaite inaugurale contre la Cremonese. Le Milan enchaîne les matchs et ne perd pas un match de Serie A avant le 22 février 2026 face à Parme (0-1). Une première partie de saison remarquable qui fait écho à celle de l’OM en championnat. L’AC Milan en profite pour battre Naples (2-1), tenir en échec la Juventus (0-0) mais aussi ne pas perdre face à la Roma (1-0) et Côme (3-1). Mais surtout se défaire par deux fois du rival Interistes (1-0 ; 1-0). Une dynamique qui rappelle, en partie, le début de saison de l’OM en L1 avec une victoire historique face au PSG (1-0) mais aussi face à Strasbourg (2-1), Nice (5-1) ou encore contre Lens (2-1).

Rabiot se blesse au mollet et manque cinq rencontres de championnat entre octobre et novembre. Son compteur de but se débloque le 8 décembre face au Torino (3-2). Le premier de ses six réalisations de la saison. Il s’impose au fur et à mesure comme un joueur important du milieu de terrain d’Allegri aux côtés de Modric.

La saison marseillaise prend du plomb dans l’aile plus rapidement que celle du Milan avec un enchaînement de défaite en Ligue des Champions (défaite au Sporting, face à l’Atalanta Bergame, face à Liverpool puis face au Club Bruges) et de prestations manquées en L1. Malgré un faible sursaut face à l’Union St Gilloise et une victoire face à Monaco (1-0), le niveau stagne et les ambitions s’envolent.

La coupe, une déception commune





La coupe est une déception qui relie les deux clubs. L’OM sort Bourg-Péronnas (6-0), Bayeux (9-0), puis Rennes (3-0) Avant de s’incliner en quart de finale face à Toulouse aux pénaltys (2-2 3-4 t.a.b) malgré un tableau ouvert suite à lélimination précoce du PSG. Les Marseillais perdent également aux tirs aux buts le trophée des Champions face aux Parisiens (2-2 1-4 t.a.b). Une déception connue par Rabiot et Allegri en sortant dès les demis-finales de la Supercoupe d’Italie face à Naples (0-2) et dès les huitièmes de finale en Coupe d’Italie contre la Lazio de Rome (1-0).

La suite de l’exercice marseillais sera marqué des matchs manquées, un changement de coach et beaucoup de remou en interne. Mais aussi par un dernier match bien géré face à Rennes qui permet à l’OM d’accrocher une place en C3.

Une fin de saison catastrophique et une nouvelle crise pour Rabiot





Pendant ce temps, l’AC Milan a coulé lors des deux derniers mois de compétition. Ne remportant qu’un de ses dix derniers matchs ce qui a permis à ses poursuivants de revenir et de terminer la saison sur une note plus qu’amer. Les coéquipiers de Rabiot se sont inclinés lors de la dernière journée à San Siro face à Cagliari (1-2), qui n’avait plus rien à jouer. Dans le même temps, l’AS Roma et Côme se sont imposés face à l’Hellas Vérone (0-2) et la Cremonese (1-4). Des résultats qui ont permis aux deux clubs de doubler le septuple vainqueur de la Ligue des Champions tandis que l’AC Milan, 5ème, ira en Ligue Europa en compagnie de la Juventus.

Une saison qui s’est terminée dans les clashs avec le renvoi du coach Massimiliano Allegri, du PDG Giorgio Forlani, du directeur sportif Igli Tare et du directeur technique Geoffrey Moncada. Un naufrage semblable à celui de l’OM qui a déjà perdu son président et son directeur sportif et recherche un nouveau coach depuis la nomination de Stéphane Richard.

Malgré une saison plutôt bonne statistiquement (6 buts et 5 passes), Rabiot se voit embourber dans une nouvelle crise sportive après avoir quitté Marseille. Club qu’il pourrait retrouver en Ligue Europa la saison prochaine en fonction du tirage.

Clarence Maillefaud