Ex OM : Affaire Epstein, Ribery va porter plainte !

L’ancien joueur de l’OM, Franck Ribéry, a annoncé ce mardi son intention de porter plainte après la diffusion de documents issus des fichiers Epstein mentionnant son nom. Par la voix de son avocat, l’ex-international français dénonce des informations mensongères relayées sur les réseaux sociaux et conteste fermement toute implication dans cette affaire.

Ancien joueur emblématique de l’Olympique de Marseille, Franck Ribéry se retrouve malgré lui cité dans un document anonymisé daté de 2019, issu des fichiers liés à Jeffrey Epstein, criminel sexuel américain accusé d’avoir dirigé un vaste réseau d’exploitation sexuelle de jeunes filles mineures. Ce document, rendu public récemment, a provoqué de nombreuses réactions en ligne.

Des accusations contestées et une réaction judiciaire immédiate

Par l’intermédiaire de son avocat, Franck Ribéry a dénoncé ce mardi des « fausses informations » le concernant, reprises et amplifiées sur les réseaux sociaux, « faisant croire qu’il serait mêlé à l’affaire Epstein ». Une mise au point jugée nécessaire par l’ancien international français (81 sélections, 16 buts), aujourd’hui âgé de 42 ans.

Le document en question contient des propos particulièrement graves, affirmant notamment que son « appartenance au monde de la prostitution n’est plus à prouver » ou encore qu’il aurait « tenté de frapper » une femme après avoir « obtenu son adresse ». Des assertions que le camp de Franck Ribéry conteste catégoriquement et qui motivent le dépôt imminent d’une plainte.

Un nom déjà cité dans une ancienne affaire judiciaire

Pour rappel, Franck Ribéry, passé par Olympique de Marseille avant de connaître une carrière majeure au Bayern Munich, avait été entendu en 2010 à Paris comme témoin dans une affaire de proxénétisme aggravé. Cette procédure judiciaire, distincte et antérieure, ne l’avait pas conduit à une condamnation pénale.

Dans le contexte actuel, l’ancien joueur de l’OM entend donc saisir la justice afin de faire cesser la diffusion de ces contenus qu’il juge diffamatoires. Aucune autorité judiciaire n’a, à ce stade, mis en cause Franck Ribéry dans le dossier Epstein.