Ce dimanche, la Ligue 1 s’est terminée et le Stade Brestois a terminé 3e derrière le PSG et l’AS Monaco. Pour Jordan Amavi, cette journée a été spéciale puisqu’il a enfin marqué après quasiment 4 ans !

L’OM n’aura pas réussi à accrocher une place en compétition européenne à la fin de cette saison en Ligue 1. De son côté, Jordan Amavi a brillé avec le Stade Brestois après une année très compliquée. Le latéral gauche a trouvé le chemin des filets sur un coup-franc direct. En conférence de presse, Eric Roy son coach l’a félicité.

« C’est incroyable, je suis tellement content pour lui, parce qu’il a connu une saison difficile, a déclaré le coach en conférence de presse après la rencontre. Il est resté dans l’ombre, mais il avait une telle attitude dans le vestiaire et à l’entraînement qu’il a été récompensé. C’est une autre belle histoire à l’intérieur de l’histoire. »

1 saison entière sans jouer, première titularisation lors de la dernière journée et Jordan Amavi lâche ce coup franc. 🇫🇷🤯☄️ Retour à Marseille cet été pour le latéral qui a envoyé Brest en Champions League hier après la victoire face au TFC ! ❤️🤍 pic.twitter.com/HULrCjLufp — Actu Foot (@ActuFoot_) May 20, 2024

Amavi ne veut pas « rentrer dans les détails »

« L’OM ? C’est compliqué. On ne va pas rentrer dans les détails. Personnellement, c’est une autre histoire. Après, c’est toujours pareil: il faut du temps de jeu, du rythme, de la compétition, et c’est reparti ! C’est tout ce qui m’importe. Je pense qu’aujourd’hui, ce qu’il me manque, c’est la compétition, c’est tout », avait indiqué Jordan Amavi devant les journalistes lors de sa première conférence de presse à Brest. Pour rappel, il devrait revenir à Marseille cet été avec qui il est toujours sous contrat jusqu’en 2025.