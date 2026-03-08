Ex OM : André-Pierre Gignac toujours indestructible à 40 ans !

Entré en jeu en fin de match, André-Pierre Gignac a offert la victoire aux Tigres UANL face au CF Monterrey (1-0) dans le Clasico Regiomontano samedi. L’ancien buteur de l’Olympique de Marseille a inscrit l’unique but de la rencontre dans le temps additionnel. À 40 ans, le Français continue de se montrer décisif au Mexique.

Gignac surgit dans le temps additionnel

Le derby du nord du Mexique entre les Tigres UANL et le CF Monterrey, connu sous le nom de Clasico Regiomontano, semblait se diriger vers un match nul et vierge. Les Tigres avaient pourtant cru ouvrir le score à la 49e minute, mais le but avait finalement été refusé après intervention de la VAR pour une position de hors-jeu.

Entré en jeu à la 80e minute, André-Pierre Gignac a finalement fait basculer la rencontre. Dans le temps additionnel, l’ancien attaquant de l’OM a trouvé l’ouverture d’une frappe croisée à la 90e+2 minute, offrant la victoire 1-0 à son équipe dans un stade acquis à la cause des Tigres.

Ce but tardif a permis aux Tigres de remporter l’un des matches les plus importants du championnat mexicain, souvent considéré comme la deuxième plus grande affiche du pays derrière le Clasico de Clasicos entre le Club América et les Chivas de Guadalajara.

¡Y nunca mejor dicho, ‘El Volcán’ hizo erupción con este gol del histórico número 10 de los @TigresOficial! 🐯🌋 André-Pierre Gignac dándole el triunfo a ‘La U’ en el Clásico Regio del #ConMéxicoC26… ¡Ya son 190 GOLES del francés en nuestra liga! 🇫🇷#J10 | #TIGMTY pic.twitter.com/UeQnUALj68 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 8, 2026

Une longévité remarquable pour l’ancien buteur de l’OM

À 40 ans, André-Pierre Gignac continue d’écrire son histoire au Mexique. L’attaquant français évolue chez les Tigres UANL depuis 2015, après son départ de l’Olympique de Marseille, où il avait été l’un des joueurs majeurs du club entre 2010 et 2015.

Ces derniers mois, son actualité avait été agitée. En décembre, des rumeurs de retraite avaient circulé autour de l’ancien international français. Début février, il avait également connu la première expulsion de sa carrière professionnelle.

Samedi, l’attaquant a reçu un accueil tout autre. Auteur du but décisif dans ce derby très attendu, Gignac a été longuement acclamé par les supporters des Tigres, confirmant une nouvelle fois son statut d’icône du club et de figure majeure du football mexicain.