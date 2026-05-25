Ex OM : Après le maintien arraché, Roberto De Zerbi pousse un énorme coup de pression à ses joueurs

La saison de Tottenham Hotspur s’est terminée dans la douleur… mais avec un immense soulagement. Lors de la dernière journée de Premier League, les Spurs ont assuré leur maintien grâce à une victoire extrêmement compliquée face à Everton (1-0).

Un succès suffisant pour éviter une catastrophe historique pour le club londonien, longtemps englué dans la zone rouge cette saison malgré un effectif pourtant taillé pour viser l’Europe.

À l’issue de la rencontre, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, n’a pas cherché à masquer sa colère malgré le maintien obtenu.

« Les gens stupides oublient le passé »

Face aux médias anglais, le technicien italien a livré un discours particulièrement fort, refusant toute célébration excessive après cette saison très compliquée.

« Nous n’avons pas le temps de partir en vacances. Nous devons tirer les leçons de nos erreurs commises cette saison. »

Puis De Zerbi a poursuivi avec une déclaration marquante :

« Je ne veux pas entendre : Maintenant nous sommes heureux parce que nous nous maintenons et nous oublions le passé… Non, non. Les gens stupides oublient le passé ! »

Un message très clair envoyé à son vestiaire, mais également à la direction du club.

De Zerbi réclame des recrues de “premier niveau”

Malgré le maintien obtenu, Roberto De Zerbi estime que l’effectif actuel de Tottenham doit être renforcé rapidement pour éviter une nouvelle saison cauchemardesque.

« À partir de ce soir, nous devons construire la nouvelle équipe. Nous n’avons pas besoin de changer trop de joueurs. Nous avons 10/11/12 joueurs qui sont assez bons pour rester en tant que joueurs et personnes. »

L’ancien coach marseillais a ensuite ciblé le prochain mercato :

« Maintenant, nous devons compléter l’effectif avec des joueurs de premier niveau parce que j’ai trop souffert mais les joueurs, le conseil d’administration et les fans aussi, et nous ne pouvons pas souffrir comme ça en tant que Tottenham Hotspur. »

Une saison catastrophique pour Tottenham

Le maintien obtenu face à Everton ne masque pas l’échec global de la saison des Spurs.

Présentés comme un candidat crédible au Top 4 avant le début du championnat, les Londoniens ont enchaîné les contre-performances, les blessures et une instabilité défensive chronique tout au long de l’exercice.

La pression est rapidement devenue énorme autour du club, au point de voir Tottenham lutter jusqu’à la dernière journée pour sauver sa place dans l’élite anglaise.

Pour Roberto De Zerbi, arrivé avec une réputation grandissante après ses passages à Brighton & Hove Albion puis Marseille, cette première saison à Londres laisse déjà apparaître l’ampleur du chantier.