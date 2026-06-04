Ex OM : Arkadius Milik revient sur sa mauvaise passe récente

Arrivé à l’Olympique de Marseille lors du mercato hivernal 2021 en provenance de Naples, l’attaquant polonais Arkadiusz Milik avait convaincu la direction olympienne au point d’être conservé. Recruté sous la forme d’un prêt avec option d’achat levée pour 12 millions d’euros (8 fixes et 4 en bonus), il inscrit 30 buts et délivre 3 passes décisives en 55 matchs sous le maillot olympien.
Dès ses débuts, le buteur polonais s’impose rapidement face à la concurrence de Dario Benedetto et Valère Germain : 10 buts en 16 matchs de Ligue 1, dont un triplé retentissant contre Angers lors de la dernière journée. Le Vélodrome avait enfin trouvé son “grantatakan” tant attendu.
La saison suivante, lors de la première année complète sous les ordres de Jorge Sampaoli, Milik peine à confirmer ses débuts tonitruants en Ligue 1 (7 buts, 2 passes décisives). Il se rattrape néanmoins sur la scène européenne, s’affirmant comme un attaquant taillé pour la Coupe d’Europe, malgré l’élimination en demi-finale face au Feyenoord.
Le changement d’entraîneur, fatal pour Milik
Malgré une 2e place arrachée lors de la dernière journée face à Strasbourg (4-0), Jorge Sampaoli quitte le club et Igor Tudor lui succède sur le banc olympien. Plusieurs joueurs sont invités à partir, et Milik, malgré son souhait de rester, prend la direction de la Juventus Turin à l’été 2022.
Ce départ contraint marque malheureusement le début d’une période difficile pour l’attaquant, freiné par de nombreuses blessures et une remise en question profonde.
La prise de parole forte d’Arek Milik
Dans une publication poignante diffusée récemment sur ses réseaux sociaux, le buteur polonais s’est livré avec une rare sincérité sur les deux dernières années écoulées : “C’était la première fois que cela m’arrivait. J’ai dû interrompre mon entraînement à plusieurs reprises et aller aux toilettes pour me défouler et pleurer. Ce fut une période difficile sur le plan émotionnel. Puis sont venues les larmes de joie lorsque je suis retourné sur le terrain juste avant la Coupe du Monde des Clubs. J’ai appris une chose : l’argent ne fait pas le bonheur. J’avais beaucoup gagné, mais j’étais malheureux».”
Aujourd’hui âgé de 31 ans et sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2027, Arek Milik semble avoir traversé l’une des périodes les plus éprouvantes de sa carrière. Reste à savoir s’il saura rebondir.
Paul Laffisse