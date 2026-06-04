Ex OM : Arkadius Milik revient sur sa mauvaise passe récente

Dès ses débuts, le buteur polonais s’impose rapidement face à la concurrence de Dario Benedetto et Valère Germain : 10 buts en 16 matchs de Ligue 1, dont un triplé retentissant contre Angers lors de la dernière journée. Le Vélodrome avait enfin trouvé son “grantatakan” tant attendu.

La saison suivante, lors de la première année complète sous les ordres de Jorge Sampaoli, Milik peine à confirmer ses débuts tonitruants en Ligue 1 (7 buts, 2 passes décisives). Il se rattrape néanmoins sur la scène européenne, s’affirmant comme un attaquant taillé pour la Coupe d’Europe, malgré l’élimination en demi-finale face au Feyenoord.

Le changement d’entraîneur, fatal pour Milik

Malgré une 2e place arrachée lors de la dernière journée face à Strasbourg (4-0), Jorge Sampaoli quitte le club et Igor Tudor lui succède sur le banc olympien. Plusieurs joueurs sont invités à partir, et Milik, malgré son souhait de rester, prend la direction de la Juventus Turin à l’été 2022.

Ce départ contraint marque malheureusement le début d’une période difficile pour l’attaquant, freiné par de nombreuses blessures et une remise en question profonde.