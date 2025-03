Ex OM : Attaque frontale contre la LFP et Vincent Labrune !

Après la proposition de loi déposée au Sénat visant à renforcer la surveillance de la Ligue de football professionnel (LFP) par la Fédération française de football (FFF), Christophe Bouchet, ancien président de l’OM, a adressé un courrier à la ministre des Sports, Marie Barsacq, pour demander une mise sous tutelle de l’instance.

Dans cette lettre envoyée vendredi matin relayée par l’Equipe, Bouchet réclame la nomination d’un administrateur provisoire indépendant. Selon lui, la Ligue est incapable de « faire face à ses responsabilités ». Il estime que le football français traverse une crise et qu’il faut prendre des mesures fortes. « Je vous écris, Madame la ministre, car je crois que le football français est en plein dérapage et qu’il faudrait désormais prendre des décisions rapides, exemplaires, inédites et à la hauteur des enjeux », insiste-t-il.

L’ancien dirigeant de Sportfive France (2007-2011) justifie sa demande par les incidents récents dans les stades. Il cite notamment Montpellier – ASSE (0-2), arrêté après un incendie dans la tribune des ultras montpelliérains, et le PSG – OM (3-1) marqué par des banderoles et chants homophobes visant notamment Adrien Rabiot et sa famille. Il déplore également le comportement de certains entraîneurs et pointe du doigt les difficultés financières des clubs, en partie liées aux diffuseurs télé.

Une proposition de loi en mai au Sénat

Bouchet s’étonne du silence de la FFF, une position partagée par les sénateurs Michel Savin (LR) et Laurent Lafon (UDI). Ces derniers ont déposé une proposition de loi, qui sera étudiée en mai, visant à permettre à la FFF de retirer à la LFP sa subdélégation en cas de « difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel ».

Ces initiatives ne sont pas du goût des dirigeants de la Ligue. Un proche du président Vincent Labrune a réagi vivement et a laché au quotidien sportif : « Christophe Bouchet parle en son seul nom puisqu’il n’a plus un seul mandat. Il a perdu toutes les élections auxquelles il s’était présenté dans les instances du foot et depuis ce moment-là, tous les 6 mois, il essaie de faire un coup d’éclat pour exister et torpiller la LFP, que ce soit avec un livre dont tout le monde se rend désormais compte qu’il comportait des erreurs manifestes ou avec une sortie dans la presse. »

Cette contestation du fonctionnement de la Ligue est également partagée par plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.