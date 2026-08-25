Ex OM : Aubameyang encore buteur avec La Corogne, sa deuxième réalisation !

Pierre-Emerick Aubameyang poursuit son excellent début de saison avec La Corogne. L’ancien attaquant de l’OM a inscrit son deuxième but en deux journées de Liga lors du match nul face à Malaga (1-1).

Deux buts en deux matchs

Déjà buteur lors de la première journée face à Elche, Pierre-Emerick Aubameyang a récidivé contre Malaga.

Le Gabonais a ouvert le score dès la 21e minute, après avoir éliminé le gardien adverse avant de conclure dans le but vide.

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Malaga a toutefois égalisé peu après grâce à Chupe, sur penalty à la 34e minute. Les deux équipes se sont finalement quittées sur un score de 1-1.

Sur le plan individuel, Aubameyang confirme donc son efficacité avec deux buts en deux journées. La Corogne, en revanche, attend toujours sa première victoire de la saison.